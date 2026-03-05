Eine der besten Netflix-Serien überhaupt kehrt nach 3 Jahren zurück: Der erste Trailer entfesselt ein Ehe-Drama der Extraklasse

Beef zählt zu den besten Miniserien, die Netflix in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Sie war so gut, dass jetzt doch eine Staffel 2 kommt. Hier ist der Trailer.

Eigentlich braucht Beef keine 2. Staffel. Die erste war super, in sich geschlossen und hatte ein rundes Ende. Aber Serien wie Fargo oder The White Lotus zeigen immer wieder, dass es sich trotzdem lohnen kann, einen Erfolg zu wiederholen. Vorhang auf für den ersten Trailer zu Beef Staffel 2.

Schaut hier den ersten Teaser-Trailer zu Beef Staffel 2 mit Oscar Isaac

Beef sollte ursprünglich eine Miniserie bleiben. Aber Staffel 1 wurde mit Preisen und Auszeichnungen überhäuft, also wieso nicht einfach eine Anthologie-Serie daraus machen? Soll heißen: Staffel 2 von Beef erzählt eine ganz neue Geschichte über neue Menschen an einem anderen Schauplatz.

Aber einige Grundpfeiler der Story bleiben natürlich trotzdem bestehen. Beef taucht auch mit Staffel 2 wieder in menschliche Abgründe ab und seziert dabei nicht nur, wie wir Beziehungen führen, sondern auch, wie wir Konflikte lösen. Oder eben nicht. Wer die erste Staffel kennt, erinnert sich sicherlich an den ewig schwelenden, titelgebenden Beef.

Jetzt können wir endlich mehr davon sehen, was uns in Staffel 2 erwartet:

Beef - S02 Teaser (Deutsch) HD

Darum geht's in Beef Staffel 2 bei Netflix

Oscar Isaac und Carey Mulligan spielen ein Pärchen namens Josh und Lindsay, das einen gehobenen Country-Club für reiche Menschen leitet. Aber wenig überraschend kommt es zu einer Beziehungskrise, die ordentlich eskaliert.

Davon wird ein junges Paar Zeuge, verkörpert von Charles Melton und Cailee Spaeny. Die beiden arbeiten in einer niedrigeren Anstellung im Club und sind verlobt. Um alles noch komplizierter zu machen, mischt auch noch die stinkreiche Besitzerin des Clubs mit, Chairwoman Park (Youn Yuh-jung), um deren Gunst alle buhlen.

Die neue Staffel soll sich laut Showrunner Lee Sung Jin dieses Mal intensiv mit Arbeitsplatz-Dynamiken und Machtgefällen auseinandersetzen, wie bei Tudum zu lesen ist:

Wir wollten das Feeling dieser Season von Beef so verändern, dass es sich ein bisschen passiv-aggressiver anfühlt. Es geht eher um die interne Unterdrückung von Wut, die man am Arbeitsplatz sieht.

Klassische Kultserie mit 9 Staffeln bekommt Netflix-Neuauflage: Jetzt wurde ein erstes Bild veröffentlicht und schon eine 2. Staffel bestellt

Wann kommt die zweite Staffel der Netflix-Erfolgsserie?

Der große Generations- und Pärchen-Clash von Beef Staffel 2 soll am 16. April an den Start gehen. Alle acht Episoden der zweiten Staffel gehen gleichzeitig online. Ihr könnt euch die neue Geschichte also direkt am Stück zu Gemüte führen, wenn euch danach sein sollte.