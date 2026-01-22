Eine der besten Netflix-Serien überhaupt kehrt nach 3 Jahren zurück: Seht hier die ersten Bilder

Ursprünglich war die Netflix-Serie Beef als in sich abgeschlossene Miniserie geplant. Jetzt wird aber ein Anthologieprojekt daraus – und so sieht Staffel 2 aus.

Beef war einer der größten Stream-Überraschungserfolge des Jahres 2023. Wir haben die kuriose Mischung aus stressigem Streit, emotionalem Tiefgang und bitterbösem Humor als eine der besten Serien des Jahres ausgezeichnet und bald kommt endlich Staffel 2. Jetzt gibt es die ersten Bilder daraus.

Die ersten Bilder aus Netflix' Beef Staffel 2 sehen vielversprechend aus

Falls ihr zu denjenigen gehört, die sich gefragt haben, wie die Ereignisse aus Staffel 1 von Beef fortgesetzt werden sollen, haben wir jetzt die Antwort für euch: Gar nicht. Wie Fargo oder True Detective haben die Staffeln untereinander so gut wie nichts miteinander zu tun. Das heißt, dass wir in Staffel 2 von Beef einen ganz neuen Streit zwischen anderen Personen miterleben dürfen.

Wie das aussieht, könnt ihr euch jetzt ganz frisch entweder hier in unserer Moviepilot-Beef-Bildergalerie, bei Variety oder zumindest teilweise in diesem Tweet hier ansehen:

Die neue Staffel Beef soll sich um ein junges Pärchen drehen, das von Charles Melton und Cailee Spaeny gespielt wird. Die beiden werden Zeuge davon, wie sich ihr Boss und seine Frau heftig miteinander streiten. Offenbar werden wir die Geschehnisse also dieses Mal etwas indirekter miterleben, was dem Ganzen vielleicht sogar ganz gut tun könnte.

Wenn ihr euch die Bilder genau angesehen habt, könnt ihr auch schon erahnen, wer in die Rolle des streitenden Chefs und seiner Ehefrau schlüpft: Es handelt sich dabei um Oscar Isaac und Carey Mulligan. Der wahrscheinlich wieder komplett eskalierende Zwist findet in erster Linie in einem Country Club statt. Dort arbeitet ein Großteil der Figuren.

Neben den vier Hauptcharakteren können wir uns auch noch auf die Schauspieler:innen William Fichtner, Mikaela Hoover und BM freuen. Der Cast wird durch Yuh-Jung Youn als Chairwoman Park und den Parasite-Star Song Kang-ho als Dr. Kim vervollständigt.

Wann und wo kann ich Beef Staffel 2 gucken?

Es gibt bereits die ersten Informationen zu Episodenlänge und auch das Release-Datum. Beef kehrt in seiner 2. Staffel mit insgesamt acht Episoden zurück, die eine Länge von jeweils 30 Minuten haben sollen. Showrunner Lee Sung Jin ist wieder mit an Bord und produziert wird die Netflix-Serie von A24.

Ihr könnt euch Season 2 von Beef ab dem 16. April auf Netflix anschauen.