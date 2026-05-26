Eine der besten Sci-Fi-Serien aller Zeiten bekommt drittes (!) Spin-off und hier ist der erste Trailer

Ein absolutes Sci-Fi-Highlight mit Millionen von Fans bekommt einen weiteren Ableger: Im Mittelpunkt steht der US-Präsident. Jetzt hat das Spin-off einen ersten Teaser.

Schaut euch hier den ersten englischen Teaser zu President Curtis an:

President Curtis - TV Teaser (English) HD

President Curtis ist schon das dritte Rick and Morty-Spin-off

Rick and Morty -Fans können sich nicht beschweren: Erst kürzlich ist Staffel 9 im Stream gelandet , jetzt gibt es bereits die ersten Einblicke in den neuen Ableger:dreht sich um den angeblich mächtigsten Mann der Welt (Originalstimme: Keith David ), der sich mit interdimensionaler Diplomatie herumschlagen muss. Das erste Video zum Spin-off wurde jetzt veröffentlicht.

Im Spin-off President Curtis wird es um neue Abenteuer des streitbaren US-Präsidenten gehen, die von universalen Konflikten zu paranormalen Phänomenen im Akte X-Stil reichen können. Wie häufig dabei Rick (Ian Cardoni) und Morty (Harry Belden) involviert sind, steht noch nicht fest.

Curtis ist bei Fans für seinen zutiefst gespaltenen Charakter beliebt: Arrogant und egozentrisch fordert er Unterwerfung und Ehrfurcht von seinem Umfeld, ist innerlich aber auch zutiefst unsicher – und verachtet Rick dafür, klüger als er zu sein. Gigantische interplanetare Konflikte zettelt er bisweilen auch einfach wegen Kleinigkeiten an.

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Bei President Curtis handelt es sich um den mittlerweile dritten Ableger im Rick and Morty-Universum: Zuvor setzten bereits The Vindicators 2 und Rick and Morty: The Anime das Sci-Fi-Franchise auf neuen Wegen fort.

Wann kommt das Sci-Fi-Spin-off President Curtis in den Stream?

Wie der Teaser zeigt, wird President Curtis im Juli 2026 beim US-Sender Adult Swim veröffentlicht. Für Deutschland gibt es noch keinen Starttermin. Das Spin-off könnte aber zeitnah bei HBO Max erscheinen.

Podcast für Sci-Fi-Fans: 10 Netflix-Absetzungen, die wir nie verzeihen werden

Netflix setzt viele gute Serien einfach ab und hinterlässt Fans mit offenen Enden, nervigen Cliffhangern und vor allem viel Frust: Wir blicken zurück auf 10 Netflix-Absetzungen, die uns besonders hart getroffen haben:

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10 Netflix-Serien, deren abrupte Enden wir Netflix nie verzeihen können, nehmen wir im Podcast genauer unter die Lupe und diskutieren die unterschiedlichen Gründe für die Absetzung. Mit dabei sind unvollendete Fantasy-Shows, besonders gemeine Absetzungen trotz versprochener Verlängerung sowie das unrühmliche Ende eines ganzen Serienuniversums.