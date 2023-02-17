Eine der besten Sci-Fi-Serien aller Zeiten gibt es in keiner Flatrate zu streamen, aber das ändert sich in 10 Tagen

Eine der stärksten Sci-Fi-Mystery-Serien gibt es schon länger in keinem Streaming-Abo in Deutschland. Zum Glück ändert sich das und ihr könnt sie bald bei HBO Max genießen.

Bei HBO Max, könnt ihr bald alle 5 Staffeln von Fringe - Grenzfälle des FBI in der Flatrate schauen. Die insgesamt 100 Folgen der Sci-Fi-Mystery-Serie wurden zwischen 2008 und 2013 ausgestrahlt und zelebrierten die Freude am Rätselhaften ähnlich wie Lost oder Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI, allerdings mit eigenem Dreh.

Sci-Fi-Serienhit Fringe bald komplett bei HBO Max

Anna Torv (zuletzt in The Last of Us zu sehen) schlüpfte in Fringe in ihre Parade-Rolle der FBI-Agentin Olivia Dunham, die zu einer neuen Unterabteilung der amerikanischen Sicherheitsbehörde stößt: In der Fringe Division erforscht sie unerklärliche Phänomene, die sie am eigenen Verstand zweifeln lassen. Dafür holt sie sich den zwielichtigen Walter Bishop (John Noble) an Bord. Der geniale Wissenschaftler verbrachte die letzten Jahre in einer Nervenheilanstalt und kommt nur im Doppelpack mit seinem skeptischen Sohn Peter (Joshua Jackson).

Ob seltsame Deformationen menschlicher Körper oder unheimliche Begebenheiten auf Computer-Bildschirmen: Wo immer Science-Fiction zur Wirklichkeit zu werden scheint, wird das Trio hinzugezogen. Aus den Einzelfällen jeder Episode entwickelt sich langsam eine alles überspannende Bedrohung, die mit einem kahlköpfigen Fremden (Michael Cerveris) in Zusammenhang steht.

Was macht Fringe als Science-Fiction-Serie so sehenswert?

Alex Kurtzman, Roberto Orci und J.J. Abrams erschufen nicht nur Fringe, sondern traten 2009 als kreative Einheit auch die Star Trek-Reboots im Kino los. Den Kern ihrer Mysteryserie deckten sie über 5 Staffeln erst nach und nach auf: Während die Sci-Fi-Serie in Staffel 1 ihren Ton noch sucht, findet sie in Staffel 2 mit Paralleldimensionen als alles verbindendes Element zu sich selbst – und zwar lange bevor das MCU die Multiversums-Idee wieder populär machte.

Außerdem wächst die überzeugende Besetzung der Sci-Fi-Erzählung einem schnell ans Herz. Sei es nun Anna Torvs kompetente Art, sich Problemen zu nähern, oder der wohlige Schauer, den John Noble verbreitet, wenn er auf der Grenze zwischen diabolischem Dr. Frankenstein und schusseligem Opa balanciert. Aber auch mit wiederkehrenden Gast-Stars wie Leonard Nimoy (Star Trek) und Jared Harris (Chernobyl) kann Fringe punkten.

Der fließende Übergang von Wissenschaft und Übernatürlichem hält die Freude am Rätseln über alle 5 Staffeln wach. Nicht zuletzt, weil Fringe sich in kleinen Schritten immer wieder neu erfindet und die eigene Welt wachsen lässt. Mittlerweile mag das Finale 13 Jahre alt sein, aber als Sci-Fi-Exkurs ist die Serie weiterhin einen Streaming-Ausflug wert.

Wann kommt Fringe zu HBO Max?

Ab dem 19. Juni 2026 könnt ihr alle 5 Staffeln von Fringe bei HBO Max in der Flatrate streamen. Das sind insgesamt exakt 100 Folgen feinste Sci-Fi-Unterhaltung für anspruchsvolle Mystery-Fans.

Dieser Artikel erschien erstmals 2023 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.