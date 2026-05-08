Eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahrtausends stürmt die Netflix-Charts: Ihr könnt alle 6 Staffeln streamen

Eine der dystopischsten Sci-Fi-Serien der letzten Jahre ist jetzt auf Netflix gestartet und erobert dort die Charts. Die Serie wurde letztes Jahr abgeschlossen und kann vollständig gestreamt werden.

Sie ist eine der spannendsten, aber auch gleichzeitig düstersten Sci-Fi-Serien der letzten Jahre und war hierzulande gefühlt bereits auf jedem Streaming-Dienst einmal verfügbar. Die Rede ist von The Handmaid's Tale, deren sechs Staffeln derzeit bei Netflix streamen und durch die Decke gehen.

Nach dem Serienfinale im vergangenen Jahr folgte dieses Jahr bereits eine Fortsetzung in Form der Spin-off-Serie The Testaments: Die Zeuginnen, deren erste Staffel derzeit bei Disney+ streamt. Unseren Serien-Check dazu könnt ihr hier nachlesen.

Sci-Fi-Serie The Handmaid's Tale stürmt die Netflix-Charts

The Handmaid's Tale spielt in einer dystopischen, totalitären Zukunftsversion von den USA namens Gilead. In dieser Welt werden fruchtbare Frauen sexuell versklavt, um die sinkenden Geburtsraten zu bekämpfen. Im Mittelpunkt der Serie steht June, die in dieser Welt ums Überleben kämpft und nach ihrer Tochter Hannah sucht. In unserem Ranking der besten Sci-Fi-Serien des aktuellen Jahrtausends konnte sich The Handmaid's Tale einen Platz in der Top 10 sichern.

Die Geschichte basiert auf den Romanen von Margaret Atwood und die Hauptrolle übernahm Elisabeth Moss. In den Serien-Charts bei Netflix konnte sich The Handmaid's Tale eine Position auf dem 6. Platz sichern.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 8. Mai 2026):

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Wird es eine weitere Staffel von The Testaments geben?

Bis zum 27. Mai 2026 erscheinen derzeit noch im Wochentakt neue Folgen zur 1. Staffel The Testaments auf Disney+. Eine 2. Staffel wurde bislang zwar noch nicht bestätigt, doch es ist bereits bekannt, dass die 1. Staffel ein offenes Ende haben soll. Diese Information lässt zusammen mit dem Erfolg der ersten Staffel auf eine baldige Bestätigung für eine Fortsetzung der Serie hoffen.