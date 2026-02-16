Eine der besten Sci-Fi-Serien ist zurück: Staffel 2 begeistert mit spannendem Rätsel in der Postapokalypse

Paradise war 2025 eine echte Sci-Fi-Überraschung. Jetzt steht Staffel 2 des Bunker-Thrillers bevor, der in eine ganz neue Richtung geht. Hier gibt's den Ersteindruck.

Innerhalb von nur 45 Minuten verwandelte sich Paradise von einem generischen Thriller über die Ermordung des US-Päsidenten in eine aufregende Sci-Fi-Mystery, die uns tief in die dystopischen Geheimnisse einer Bunker-Utopie eintauchen ließ. Am 23. Februar 2026 kehrt die große Genre-Überraschung von Dan Fogelman mit Staffel 2 bei Disney+ zurück. Aber kann sie das Twist-Kunststück noch einmal vollziehen?

Anstatt die bisherige Erfolgsformel zu reproduzieren, beschreitet Paradise in Staffel 2 neue Wege. Doch eines bleibt gleich: Die Sci-Fi-Serie ist immer noch verdammt fesselnd – und emotionaler denn je. Ob sich das Weiterschauen für Mystery-Fans lohnt, erfahrt ihr hier im spoilerfreien Serien-Check.

Sci-Fi-Highlight: Paradise Staffel 2 zeigt die andere Seite des Weltuntergangs

Die Welt von Paradise wird ungemein größer. Anstatt lediglich die Geheimnisse und Mechanismen der Untergrundstadt Paradise zu erforschen, verlagert die Sci-Fi-Serie ihren Blick in Staffel 2 in die Welt außerhalb des Bunkers. Der Auftakt der Season verzichtet sogar komplett auf vertraute Figuren und Orte – mit einer mitreißenden Standalone-Folge, die uns das Chaos des Weltuntergangs aus der Sicht der Museumsführerin Annie (Shailene Woodley) zeigt.

Für Annie wird das Elvis-Museum Graceland zum Refugium, in dem sie die Postapokalypse drei Jahre lange ausharrt, bis eine Gruppe Überlebender eines Tages ihr neues Zuhause betritt. Diese schicksalhafte Begegnung motiviert Annie dazu, ihren sicheren Unterschlupf erstmals hinter sich zu lassen. Ihre Reise nimmt jedoch eine plötzliche Wendung, als sie auf einen gewissen Xavier Collins (Sterling K. Brown) trifft, der seine vermisste Frau sucht.

Wir erinnern uns: Xavier verließ Paradise am Ende der letzten Staffel mit einem Flugzeug, um Hinweisen auf das Überleben seiner Ehefrau Teri zu folgen. Ein Großteil der Geschichte folgt nun seiner Reise in Richtung Atlanta, wobei er miterlebt, wie unterschiedliche Menschen den Zusammenbruch der Zivilisation überlebt haben.

Die wichtigste Figur von Staffel 2 ist hingegen ein neuer Charakter namens Link (Thomas Doherty), der Stück für Stück zum überraschenden Knotenpunkt aller Storyfäden wird. Seine Mission, Paradise aufzusuchen, eröffnet auch das neue zentrale Rätsel der Sci-Fi-Serie: Er sucht nach einer Person, die weitere Geheimnisse über den wahren Zweck des Bunkers ans Licht bringen könnte.

Paradise Staffel 2 ist anders, aber nicht schlechter

Auf den ersten Blick wirkt Paradise in der 2. Staffel wie eine andere Serie. Waren es zuvor der Whodunnit-Thriller rund um den Mord von Cal Bradford und die Frage, was mit der Menschheit außerhalb des Untergrund-Bunkers geschehen ist, die mit großem Vorwärtsdrang durch die Story führten, fehlen diese Elemente jetzt. Der Krimiplot weicht nun einem Endzeitdrama, das weniger auf eine durchgehende Handlung und mehr auf kleinere Einzelgeschichten setzt, die erst im Verlauf ein Gesamtbild ergeben.

Die große Strukturveränderung ist aber keinesfalls eine Schwäche. Paradise entwickelt sich weiter, ohne dabei den bisherigen Tonfall zu verlieren. Erneut setzt Serienschöpfer Dan Fogelman auf zahlreiche Lost-ähnliche Flashbacks, die mit einer großen Portion Sentimentalität die Vorgeschichten verschiedener Figuren beleuchten und neue Erkenntnisse über die Entstehung des Bunkers liefern, während schwermütige Coversongs (diesmal mit starkem Fokus auf Elvis) das melodramatische Paradise-Gefühl wieder aufleben lassen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Paradise Staffel 2 schauen:

Paradise - S02 Trailer (Deutsch) HD

Auch das Spannungslevel ist in Staffel 2 wieder enorm. Eine für sich stehende Highlight-Folge wie die Staffel 1-Episode Der Tag gibt es zwar diesmal nicht, aber dafür jede Menge mitreißende Spannungsszenarien – von Überlebenskämpfen gegen Plünderer bis hin zu einer dramatischen Geburt in einem Waffel-Diner.

Das Herzstück von Paradise bilden aber nach wie vor die starken Charaktere und ihre Beziehungen zueinander, die die gesamte Handlung antreiben und zusammenhalten. Besonders faszinierend ist der stärkere Fokus auf die Frage, wem man wirklich vertrauen kann, wenn sich bedrohliche Gegner als eigentlich friedliebend entpuppen und vermeintliche Verbündete plötzlich hintergehen und morden. Eine klassische Schwarz-Weiß-Zeichnung von Gut und Böse gibt es nicht, denn jede nachvollziehbare Motivation kann von anderen missverstanden werden.

Paradise Staffel 2 ist ein neues Rätsel-Erlebnis: Lohnt sich das Weiterschauen?

Wer sich in der ersten Staffel vor allem an den verborgenen Intrigen und Geheimnissen von Paradise erfreut und gebannt die Mechanismen der Untergrund-Gesellschaft erforscht hat, könnte von der Fortsetzung erstmal enttäuscht werden. Die Ereignisse innerhalb von Paradise wirken oft mehr wie ein Epilog über die Nachwehen der zahlreichen Enthüllungen von Staffel 1, ohne wirklich neue Erkenntnisse zu liefern. Samantha Redmond (Julianne Nicholson) hütet immer noch Geheimnisse und Psychokillerin Jane (Nicole Brydon Bloom) blendet ihr Umfeld weiterhin mit Freundlichkeit, während die Politik ein Aufbegehren der jungen Generation mit drastischen Methoden zu verhindern versucht.

Obwohl es im direkten Vergleich mit Staffel 1 anfangs an einem klar definierteren Rätsel mangelt, wird dieses im späteren Verlauf jedoch immer greifbarer. Irgendwann kommt der Moment, an dem plötzlich undenkbare Möglichkeiten eine veritable Option für den Fortgang der Serie werden. Vorangegangene Folgen offenbaren versteckte Hinweise und Ereignisse und Dialoge lassen sich in einem ganz neuen Kontext deuten. Wer gerne Theorien spinnt und Rätsel erforscht, kann mit Staffel 2 richtig viel Spaß haben.

Die erste Staffel begann mit einer gewaltigen Genre-Überraschung, die dem Publikum den Boden unter den Füßen wegzog. In Paradise Staffel 2 könnte dieses Kunststück hingegen am Ende auf uns warten. Natürlich hängt alles davon ab, ob das Finale wirklich all die Rätsel-Fäden zusammenführt, aber eines scheint sicher: Die Serie steuert auf ihren bisher größten Twist zu.

Mit dem erweiterten Worldbuilding, starken gefühlsmäßigen Momenten, der stetig anziehenden Spannungsschraube sowie der Suche nach versteckten Hinweisen auf eine weitere monumentale Sci-Fi-Wendung erschafft Paradise auch in Staffel 2 wieder ein ungemein einnehmendes Serien-Erlebnis. Mystery-Fans, die emotionale Endezeit-Geschichten im Stile von The Last of Us oder Station Eleven lieben, kommen hier voll auf ihre Kosten.

Die 8 Folgen der 2. Staffel von Paradise werden ab dem 23. Februar 2026 wöchentlich bei Disney+ veröffentlicht. Grundlage für den Ersteindruck zu Staffel 2 sind die ersten 7 Episoden.

