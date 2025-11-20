In 4 Wochen kehrt die aktuell beste Sci-Fi-Serie bei Amazon zurück: Sie entfacht die packendste Apokalypse seit langem

Fast zwei Jahre mussten Fans warten, jetzt ist es endlich so weit: Eines der größten Sci-Fi-Highlights überhaupt kommt in wenigen Wochen mit Staffel 2 zurück zu Amazon Prime Video.

Kopfgeldjäger ohne Nase, Ritter in nuklearbetriebenen Rüstungen und eine naive Bunkerbewohnerin auf der Suche nach ihrem entführten Vater: Das war Fallout Staffel 1. Bald schon bringt Amazon Prime Video die wohl unterhaltsamste Apokalypse überhaupt zurück in den Stream – mit Staffel 2. Was können Fans erwarten?

Fallout Staffel 2 wird eine Rache-Story in einer völlig wahnsinnigen Großstadt

Wie der neueste Trailer zu Fallout Staffel 2 schon kürzlich zeigte, bringen die neuen Folgen das große Trio der Serie wieder zurück. Lucy MacLean (Ella Purnell), die in Staffel 1 noch ihren Vater befreien wollte, will ihn für seine Taten zur Rede stellen, vielleicht sogar Rache üben. Begleitet wird sie dabei von einem halb zerfallenen Kopfgeldjäger (Walton Goggins), der einst der Hollywood-Star Cooper Howard war. Und andernorts muss sich Maximus (Aaron Moten), der es zuvor dank eines Tricks an die Spitze seiner Stählernen Bruderschaft brachte, mit einem Bürgerkrieg in den eigenen Reihen herumschlagen.

Schaut hier den neuesten Trailer zu Fallout Staffel 2:

Fallout Season 2 - Trailer (English) HD

Lucy und der Kopfgeldjäger-Ghoul erreichen nach dem Gang durch die Wüste den neuen Hauptschauplatz von Staffel 2: Im aus Ruinen neu errichteten New Vegas herrscht der verschlagene Robert House (Justin Theroux), der offenbar nur über Bildschirme in Erscheinung tritt. Lucys Vater Hank (Kyle MacLachlan) hat sich in die abgedrehte Großstadt zurückgezogen – eventuell, um dort mit anderen Verschwörern der skrupellosen Vault-Tec-Corporation zusammenzutreffen.

Staffel 1 von Fallout erschien im April 2024 und machte die Sci-Fi-Serie zu einer der besten aller Zeiten. Sie basiert auf einer mittlerweile elfteiligen Videospielreihe, die bereits seit 1997 existiert und weltweit Millionen von Fans begeistert.

Wann kommt Staffel 2 von Fallout zu Amazon Prime Video?

Fallout Staffel 2 startet am 17. Dezember 2025 bei Amazon Prime Video und umfasst acht Episoden. Alle Folgen sollen in wöchentlichem Rhythmus erscheinen. Das große Finale ist für den 4. Februar 2026 geplant.