Eine der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit bekommt eine Fortsetzung: Jetzt wissen wir, wann

Zum Sci-Fi-Meisterwerk The Handmaid's Tale wird es schon bald eine Fortsetzung geben: Der Starttermin für The Testaments ist jetzt bekannt.

Im Mai des letzten Jahres war es so weit: Nach acht Jahren und sechs Staffeln endete The Handmaid's Tale. Die Serie verfilmte den gleichnamigen Roman von Margaret Atwood und gilt als eine der besten Sci-Fi-Dystopien der letzten Jahre. Wer seither mehr von der extrem finsteren Zukunftsvision sehen will, kann beruhigt sein: Die Sequel-Serie The Testaments: Die Zeuginnen hat jetzt einen Starttermin.

Wann kommt das The Handmaid's Tale-Sequel The Testaments nach Deutschland?

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird The Testaments ab dem 8. April 2026 bei Disney+ erscheinen. Den Auftakt machen die ersten drei Folgen, alle weiteren der insgesamt zehn Episoden kommen in wöchentlichem Rhythmus.

Darum geht's im Sci-Fi-Sequel The Testaments

Wie The Handmaid's Tale basiert auch The Testaments auf einem gleichnamigen Roman von Margaret Atwood. The Testaments setzt mehrere Jahre nach der Handlung der Hauptserie ein. Der Hollywood Reporter zitiert die offizielle Synopse folgendermaßen:

Die Serie dreht sich um die jungen Mädchen Agnes [Chase Infiniti], die pflichtbewusst und fromm ist, und Daisy [Lucy Halliday], einen Neuzugang in Gilead. Während sie in den vergoldeten Hallen von Aunt Lydias [Ann Dowd] Eliteschule für künftige Ehefrauen zu überleben lernen, [...] wird das Band zwischen ihnen zum Auslöser [für eine Entwicklung, die] ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf den Kopf stellt.

Wie Fans der Vorgängerserie wissen, handelt es sich bei Agnes um die Tochter von The Handmaid's Tale-Heldin June Osborne (Elisabeth Moss). Ob Moss in The Testaments zurückkehren wird, steht noch nicht fest. Viele werden sich aber auf ihr Serienkind Chase Infiniti freuen, die im besten Film 2025 einer vielbeachtete Rolle hatte.

The Testaments und The Handmaid's Tale spielen im fiktiven Staat Gilead, der nach einem Umsturz die Nation der USA ersetzt und von religiösem Fundamentalismus geprägt ist. Frauen werden dort als Eigentum betrachtet und dienen in systematischen Vergewaltigungszeremonien der Fortpflanzung.