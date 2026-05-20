Eine der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit geht weiter: Gefeierte Fortsetzung erhält Staffel 2

Rund ein Jahr nach dem Finale von The Handmaid's Tale wurde die düstere Sci-Fi-Dystopie mit einer neuen Serie fortgesetzt. Und das erfolgreich: Jetzt bekommt das Sequel eine 2. Staffel.

Mit The Handmaid's Tale ist vor einem Jahr eine der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit zu Ende gegangen. Zumindest vorerst, denn die Geschichte des dystopischen Staates Gilead wurde in der Sequel-Serie The Testaments: Die Zeuginnen aufgegriffen, die im April dieses Jahrs offiziell bei Hulu und Disney+ an den Start gegangen ist.

Dort konnte sich die neue Serie über großen Zuspruch freuen – der sich jetzt bezahlt macht: Denn The Testaments geht weiter.

Sci-Fi-Hit: The Handmaid's Tale-Fortsetzung The Testaments erhält Staffel 2

Wie Deadline exklusiv berichtet, kehren wir in Staffel 2 von The Testaments ein weiteres Mal nach Gilead zurück. Die Entscheidung kommt nur wenige Wochen, nachdem Serie bei den Streamern gestartet ist und dort bisher für starke Publikumszahlen sorgen konnte.

So wurde der Sci-Fi-Hit von Bruce Miller über die bisher acht erschienen Episoden ganze 45 Millionen Stunden gestreamt und hat über die Folgen hinweg immer wieder einen Anstieg der Viewingzahlen verzeichnen können. Folge 9 steht seit dem heutigen 20. Mai bei Hulu und Disney+ im Programm, bevor die zehnte Episode die Staffel nächste Woche abschließen wird. So kurz vor dem Staffelfinale dürfen sich alle Fans also schon einmal in Sicherheit wiegen, dass die Geschichte danach weitererzählt wird.

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Doch nicht nur die Publikumszahlen sprechen Bände. Auch ein Blick auf Kritiken und Bewertungen zeigt, dass The Testament ihren Vorgänger würdig fortsetzt. So kommt die neue Sci-Fi-Serie etwa bei der Moviepilot-Community auf eine starke Wertung von 7,3 Punkten. Bei Rotten Tomatoes hält The Testaments einen Kritiken-Score von 87 Prozent gegen einen Audience-Score von 75 Prozent.

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The Testaments dreht sich um die unterschiedlichen Jugendlichen Agnes (Chase Infiniti) und Daisy (Lucy Halliday), die an der Schule von Tante Lydia (Ann Dowd) zu unterwürfigen Ehefrauen erzogen werden. Doch ihr Bündnis bringt etwas ins Rollen, das ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft für immer verändern wird.

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