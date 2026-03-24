Eine der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit geht zu Ende: Staffel 6 wird das gigantische Epos abschließen

For All Mankind ist eine der besten und epischsten Sci-Fi-Serien, die wir derzeit haben. Jetzt ist bekannt, wann sie enden soll: Staffel 6 schließt die Serie endgültig ab.

Sci-Fi-Meisterwerke finden sich auch abseits der Streaming-Giganten Netflix und Amazon. Das beweist zumindest For All Mankind von Apple TV+, die mit bald 5 Staffeln Fans restlos begeistert. Aber das Ende steht nun fest: Staffel 6 soll die letzte werden.

Sci-Fi-Epos For All Mankind soll mit Staffel 6 enden: Das sagt der Macher

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Apple TV+ einer 6. Staffel grünes Licht gegeben – die aber gleichzeitig auch die letzte werden soll. Im Laufe des Jahres 2027 ist die Veröffentlichung geplant.

Die Showrunner Matt Wolpert und Ben Nedivi erklären dazu:

For All Mankind über sechs Staffeln lang zu erforschen, war ein unglaubliches Privileg. Und wir freuen uns sehr, dass wir die Handlung jetzt auf eine Art zu Ende bringen dürfen, die wir uns immer gewünscht haben. Wir sind extrem stolz auf die Entwicklung der Serie. Wir danken Apple TV und Sony Pictures Television dafür, dass sie uns geholfen haben, sie bis zum letzten Kapitel zu bringen.

Offizielle Gründe für den Abschluss der Serie gibt es nicht – Apple TV+ geht mit seinen Streamingzahlen besonders vorsichtig um. Das bedeutet nicht, dass ein finanzieller Flop hinter der Beendigung der Serie stecken muss. Womöglich haben Wolpert und Nedivi tatsächlich immer mit einem Ende nach Staffel 6 geplant.

Schaut hier den Trailer zu For All Mankind Staffel 5:

For All Mankind - S05 Trailer (Deutsch) HD

Bevor Sci-Fi-Fans Tränen verschütten, dürfen sie sich aber zunächst über For All Mankind-Nachschub freuen: Staffel 5 erscheint am 27. März 2026 bei Apple TV+. Die Handlung springt dort ins Jahr 2012, in dem die Spannungen zwischen der Erde und den Siedler:innen auf dem Mars zu eskalieren drohen.

Podcast: Die 15 besten Serien im März mit For All Mankind & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr von For All Mankind sowie ein Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.