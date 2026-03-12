Eine der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit kehrt 2026 endlich zurück: Rebecca Ferguson spricht aus, was alle Fans hören wollen

Sci-Fi-Fans aufgepasst: Eine der aktuell besten Serien des Genres soll noch dieses Jahr zurückkehren. Das bestätigte Dune-Star Rebecca Ferguson jetzt offiziell.

Sci-Fi-Fans haben in den letzten Jahren eine Reihe großartiger Serien auf den verschiedensten Streaming-Plattformen serviert bekommen. Von Severance und The Last of Us über For All Mankind bis Paradise waren zahlreiche Highlights dabei, die Millionen von Fans in den Bann ziehen konnten.

Eine der besten aktuellen Sci-Fi-Serien kommt – wie so viele Genre-Vertreter auch – von Apple TV und trägt den Titel Silo. Anhänger:innen sitzen jedoch bereits seit über einem Jahr auf dem Trockenen, was neue Folgen angeht. Das soll sich bald ändern, wie Rebecca Ferguson offiziell bestätigte.

Sci-Fi-Hit Silo soll noch dieses Jahr zurückkehren: Rebecca Ferguson bestätigt Startzeitraum bei Apple TV

Rebecca Ferguson (Dune) sprach im Rahmen der Pressetour ihres neuen Films Peaky Blinders: The Immortal Man in der TODAY Show über die neue Staffel von Silo (via Collider ), die schon längst abgedreht ist. Dabei verriet sie, worauf Fans seit Monaten warten: Die Sci-Fi-Serie kehrt mit Staffel 3 noch 2026 zurück. Genauer gesagt: "diesen Sommer".

Nachdem die 2. Staffel Anfang 2025 zu Ende ging, kommt diese Nachricht als große Erleichterung für Fans, die dieses Jahr sehnlichst auf neue Folgen gehofft haben. Dass die Wartezeit nach Staffel 3 vielleicht sogar noch kürzer ausfällt, ist darüber hinaus ebenfalls zu hoffen. Denn für Staffel 4 ist Anfang März die letzte Klappe gefallen. Könnte die neue Season dann vielleicht sogar schon 2027 bei Apple TV ins Haus stehen? Wir dürfen gespannt sein.

Darum geht es in Sci-Fi-Hit Silo mit Rebecca Ferguson

Silo spielt in einer Zukunft, in der die Atmosphäre der Erde toxisch ist. Seit Jahrhunderten kann niemand an der Erdoberfläche leben und die letzten 10.000 Menschen residieren in einem 144 Stockwerke tiefen Silo unter der Erde. Warum das so ist, weiß niemand mehr – und wer hinter das Geheimnis blicken will, wird bestraft. Strenge Regeln sind die Grundlage für den Frieden im Untergrund.

Als die Technikerin Juliette (Ferguson) mit der Aufgabe betraut wird, als nächster Sheriff des Silos zu fungieren, beginnt sie hinter die vielen Geheimnisse ihrer Welt zu blicken. Und fördert Schreckliches zutage.

Silo genießt bei der Moviepilot-Community eine Wertung von starken 7,5 Punkten bei über 650 Stimmen. Bei Rotten Tomatoes kommt die Sci-Fi-Serie sogar auf einen Kritiken-Score von 90 Prozent positiver Rezensionen. Moviepilot-Redakteur Max Wieseler schrieb dazu zu Silo in seinem Streaming-Tipp:

Die Sci-Fi-Serie begeistert nicht nur mit fantastischen Schauwerten, einnehmendem Worldbuilding und erdrückender Atmosphäre, sondern auch einer wendungsreichen Geschichte voller schockierender Enthüllungen. Sci-Fi-Fans sollten sich diesen Mix aus Mystery-Krimi, Gesellschafts-Dystopie und beklemmendem Paranoia-Thriller nicht entgehen lassen.

Die ersten beiden Staffeln von Silo streamen im Abo bei Apple TV.

Mehr:

