Eine der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit kehrt zurück: Im Trailer zu Staffel 5 beginnt ein Bürgerkrieg auf dem Mars

Die Sci-Fi-Serie For All Mankind hat sich für Apple TV+ zum Hit entwickelt. Jetzt steht schon Staffel 5 in den Startlöchern, zu der ihr einen neuen Trailer schauen könnt.

Wenn es um die größten Science-Fiction-Serien unserer Zeit geht, hat For All Mankind definitiv ein Wörtchen mitzureden. Seit dem Start beim Streamer Apple TV+ im Jahr 2019 hat sich die Produktion über eine alternative Geschichtsschreibung zum großen Erfolg entwickelt. Bald kommt For All Mankind schon auf 5 Staffeln, wobei die neuen Folgen langsam in den Startlöchern stehen. Nach einem ersten Teaser-Trailer könnt ihr jetzt den neuen, längeren Trailer zur kommenden Season schauen.

Hier ist der neue Staffel 5-Trailer zu For All Mankind auf Deutsch:

For All Mankind - S05 Trailer (Deutsch) HD

For All Mankind Staffel 5 beschwört Konflikt zwischen Erde und Mars herauf

Die Apple-Serie handelt im Kern von der Eroberung des Sonnensystems durch die Menschheit. Dabei kommt es in jeder neuen Staffel zu einem Zeitsprung, durch den andere Ereignisse im Mittelpunkt stehen. Season 5 spielt im Jahr 2012, wo der Mars dank des nahen, rohstoffreichen Asteroiden Goldilocks wirtschaftlich aufgeblüht ist.

Zu den Bewohner:innen zählen unter anderem der legendäre Astronaut Ed Baldwin (Joel Kinnaman), die Unabhängigkeitskämpferin Dev Ayesa (Edi Gathegi) und Eds Enkel Alex (Sean Kaufman). Bald kommt es jedoch zum Konflikt der Erde und ihrer Regierungen, die einen immer strikteren Kurs gegenüber der rebellischen Kolonie auf dem Mars verlangen.

Wann startet For All Mankind Staffel 5?

Die neue Season der Sci-Fi-Serie startet am 27. März 2026 bei Apple TV+. Die insgesamt zehn Folgen umfassende Staffel erscheint im Wochentakt bei dem Streaming-Dienst.

Auch interessant: Warum For All Mankind so gut ist



Podcast-Ausblick auf die wichtigsten Serienenden 2026 – von The Boys bis Outlander

Nach dem Ende des Netflix-Hits Stranger Things müssen wir in diesem Jahr von einigen weiteren Serien Abschied nehmen. Welchem Finale wir am meisten entgegenfiebern, verraten wir im Podcast?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Serienfans müssen sich auch 2026 wieder auf emotionale Serienenden einstellen. Während die Fantasyserie Outlander nach über 100 Folgen zu Ende geht und Netflix’ The Witcher trotz kontroverser Umbesetzung einen Abschluss erhält, verspricht die finale Staffel des Amazon-Hits The Boys eines der größten Streaming-Ereignisse des Jahres.