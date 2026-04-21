Eine der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit kehrt zurück: Erster Teaser bereitet Zeitsprung von über 350 Jahren vor

Apple TV hat die 3. Staffel vom Sci-Fi-Highlight Silo für Sommer 2026 angekündigt. Der Teaser verspricht einen Blick auf die Ursachen der dystopischen Zustände.

Die Sci-Fi-Serie Silo meldet sich mit einem Teaser-Trailer für die 3. und letzte Staffel zurück. Das Video kündigt das neue Kapitel für Sommer an. Genauer gesagt, geht es am 3. Juli 2026 mit neuen Folgen auf Apple TV weiter.

Hier der Teaser-Trailer zu Silo Staffel 3:

Silo - S03 Teaser Trailer (English) HD

Sci-Fi-Highlight Silo: Das erwartet uns in der Finalstaffel der Apple-Serie

Silo spielt in einer postapokalyptischen Zukunft, in der die Atmosphäre der Erde toxisch ist. Seit Jahrhunderten kann niemand an der Erdoberfläche leben und die letzten 10.000 Menschen leben unterirdisch in einem 144 Stockwerke tiefen Silo. Wie es dazu kam, ist ein gut gehütetes Geheimnis, das die Technikerin Juliette (Rebecca Ferguson) nach und nach zu lüften beginnt. Der Teaser zu Staffel 3 deutet an, dass es in den kommenden Folgen ans Eingemacht geht.

Darin heißt es aus dem Mund von Juliette: "Bevor wir wissen können, warum wir hier sind. Bevor wir wissen können, wie alles ist. Bevor wir wissen, wie alles enden wird, müssen wir verstehen, wie alles begann." Auch die rückwärtslaufende Vorschau deutet eindeutig darauf hin, dass wir endlich die in Geheimnisse gehüllte Origin-Story des Endzeitszenarios zu sehen bekommen, wenn Silo auf die Bildschirme zurückkehrt. Es wird auch allerhöchste Zeit, schließlich haben wir es mit dem letzten Kapitel der Serie zu tun.

Erste Bilder aus der 3. Staffel von Silo:

Ebenfalls wieder mit an Bord sind laut Deadline Cast-Mitglieder wie Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite und Clare Perkins. Relativ neu an Bord sind unter anderem Jessica Henwick und Ashley Zukerman, die sich im 2. Staffelfinale bereits als Journalistin Helen Drew und Kongressmitglied Keene blicken ließen.



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Aktuell könnt ihr auf Apple TV bereits 20 Episoden aus zwei abgeschlossenen Silo-Staffeln streamen. Am Ende wird die Serie von Schöpfer Graham Yost auf insgesamt 30 Folgen kommen. Adaptiert wird damit die Sci-Fi-Trilogie von Hugh Howey.