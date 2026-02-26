Eine der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit wird noch größer: Starttermin & erste Bilder zum brandneuen Spin-off von For All Mankind

Die Sci-Fi-Serie For All Mankind ist für Apple TV zum Hit geworden. Bald geht die Geschichte mit einer neuen Spin-off-Serie weiter, zu der es jetzt erste Bilder gibt.

Erst gestern durften wir euch von dem neuen Trailer zu For All Mankind berichten, der die 5. Staffel der beliebten Sci-Fi-Serie mit einem umfangreichen Einblick angekündigt hat. Jetzt dürfen sich Fans des Apple TV-Hits bereits über weitere Kunde aus dem Sci-Fi-Universum freuen. Denn neben einer 5. Staffel geht in wenigen Monaten auch die erste Spin-off-Serie an den Start. Was ihr von Star City erwarten dürft, zeigen jetzt die ersten Bilder.

Sci-Fi-Hit For All Mankind erhält Spin-off-Serie: Erste Bilder zu Star City enthüllt

Star City wird das Universum von For All Mankind um vorerst acht Episoden erweitern und in dessen Vergangenheit eintauchen, wie die offizielle Synopsis enthüllt:

Star City ist ein treibend-paranoider Thriller, der uns zurück zu dem entscheidenden Moment in der alternativen Geschichtsinterpretation des Wettlaufs ins All führt – als die Sowjetunion die erste Nation wurde, die einen Menschen auf den Mond brachte.

Doch diesmal erkunden wir die Geschichte von hinter dem Eisernen Vorhang aus und zeigen das Leben der Kosmonauten, der Ingenieure und der Geheimdienstoffiziere, die im sowjetischen Raumfahrtprogramm eingebettet waren, sowie die Risiken, die sie alle eingingen, um die Menschheit voranzubringen.

In der Serie sind unter anderem House of the Dragon-Star Rhys Ifans, Anna Maxwell Martin (Motherland), Agnes O'Casey (Black Doves), Solly McLeod (House of the Dragon), Adam Nagaitis (Chernobyl), Josef Davies (Andor) und Priya Kansara (Bridgerton) zu sehen.

Star City stammt aus der Schöpfung von Ben Nedivi, Matt Wolpert und Ronald D. Moore, die ebenfalls als Schöpfer hinter der Hauptserie stehen. Nedivi und Wolpert fungieren bei der Serie ebenfalls als Showrunner.

For All Mankind kommt bei der Moviepilot-Community auf eine starke Wertung von 7,2 von 10 Punkten. Bei Rotten Tomatoes kommt die Serie sogar auf einen beeindruckenden Score von 92 Prozent positiver Kritiken. Staffel 2 und 4 kamen sogar auf einen perfekten Score von 100 (!) Prozent. Auch Moviepilot-Redakteur Matthias Hopf kam in seinem Serien-Check nicht aus dem Schwärmen über den Sci-Fi-Hit heraus.

Wann kommt Sci-Fi-Spin-off Star City zu Apple TV?

Star City wird am 29. Mai 2026 bei Apple TV Premiere feiern. Zum Start gibt es direkt zwei Episoden zu sehen, die restlichen sechs Episoden erscheinen bis zum Staffelfinale am 10. Juli im Wochentakt.

Vorher dürft ihr euch bereits auf Staffel 5 von For All Mankind freuen. Die Hauptserie kehrt am 27. März 2026 bei Apple TV zurück. Die neue Season umfasst zehn Episoden.

