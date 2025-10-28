Eine der besten Serien 2024 geht heute weiter: Sie ist Kpop Demon Hunters für Erwachsene

Die animierte Comedy-Serie für Erwachsene, die letztes Jahr auf Amazon für Aufmerksamkeit sorgte, geht endlich mit neuen Folgen und vor allem neuen Songs weiter.

Es ist wahrlich ein Happy Day in Hell , wie es im ersten Lied aus der Serie Hazbin Hotel heißt. Denn nach anderthalb Jahren Wartezeit erscheint am heutigen Mittwoch, den 29. Oktober 2025 endlich die 2. Staffel der animierten Musical-Komödie von Amazon Prime, die im Gegensatz zum Netflix-Film KPop Demon Hunters überhaupt nichts für Kinder ist. Hier wird nämlich nicht nur geflucht. Sex, Drogen und Gewalt stehen hier ebenfalls an der Tagesordnung. Schließlich sind wir in der Hölle.

Wer sich teuflisch auf neue Folgen gefreut hat, bekommt auf Amazon Prime Video* jetzt wieder jede Menge dämonischen Schabernack im Hotel für sündige Seelen auf dem Weg zur Läuterung zu sehen. Inklusive zahlreicher Songs, die von den Broadway-erfahrenen Synchronstimmen zum Besten gegeben werden.

Jetzt auf Amazon: Die 2. Staffel von Hazbin Hotel macht ewige Verdammnis erneut zum Musical

Zuletzt kam es zum großen Showdown zwischen Höllenprinzessin Charlie (Erika Henningsen) mit ihren Hazbin Hotel-Bewohner:innen und den Streitkräften des Himmels, die zurückgedrängt werden konnten. Das verschafft ihrem Erlösungsprojekt neuerdings einiges an Aufmerksamkeit und viele potenzielle Gäste im wiederaufgebauten Hotel. Gleichzeitig schmieden die einflussreichen Vees weitreichende Pläne, um die Kontrolle im Himmel zu erlangen und Engel Lute (Jessica Vosk) sinnt nach dem Tod von Adam (Alex Brightman) nach Rache. Ihr aggressiver Song Gravity wurde sogar schon im Vorfeld zur Staffel von Amazon veröffentlicht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Ebenfalls wieder mit an Bord sind unter anderem Pornostar Angel Dust (Blake Roman), Psycho-Haushälterin Nifty (Kimiko Glenn), Barkeeper Husk (Keith David), Charlies Partnerin Vaggie (Stephanie Beatriz), der mysteriöse Alastor (Amir Talai), TV-Dämon Vox (Christian Borle), Papa Lucifer (Jeremy Jordan) und Sir Pentious (auch Brightman), der nach seiner heroischen Aufopferung im Staffelfinale als erste Seele in den Himmel aufgestiegen ist.

Hazbin Hotel startete als unabhängiger Serienpilot von Vivienne Medrano aka VivziePop auf YouTube, woraufhin das Projekt von A24 aufgegriffen wurde und zu Amazon kam. Für uns war Staffel 1 damals eine der besten Serien des Jahres 2024 und wenn Animation und Musik nach wie vor auf dem teuflisch hohen Standard bleiben, erwarten wir von den zehn neuen Folgen der 2. Staffel kein Stück weniger. Und das beste: Season 3 ist auch schon in trockenen Tüchern.

Auch interessant:

Hazbin Hotel und die Helluva Boss-Connection

Eine weitere animierte Höllenserie von VivziePop ist Helluva Boss, das im selben Universum wie Hazbin Hotel angesiedelt ist. Zwei komplette Staffeln davon liefen bereits gratis auf YouTube und sollen jetzt auch zu Amazon Prime kommen. Darüber hinaus wurde eine 3. Season angekündigt, die zuerst auf dem Bezahldienst Premiere feiern wird, ehe die Folgen auch wie gewohnt kostenlos zu YouTube kommen. Hier die Ankündigung:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Helluva Boss dreht sich um den Höllen-Imp Blitzo (Brandon Rogers) und die Mitarbeitenden seiner Auftragsmord-Firma sowie seine Beziehung zum Höllenprinzen Stolas (Bryce Pinkham).



