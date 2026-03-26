Eine der besten Serien bei Netflix wäre fast nie entstanden: "Die Leute hassten sie wirklich"

Bei Netflix befindet sich aktuell eine der beliebtesten Serien der letzten 25 Jahre. Laut Hauptdarsteller Steve Carell war sie zunächst allerdings extrem unbeliebt. Ein Kollege wollte ihm die Rolle ausreden.

Das Büro gilt als eine der beliebtesten Serien überhaupt und als Beispiel für beste Unterhaltung auf Netflix. Die Comedy-Serie über die Papierfirma Dunder Mifflin, ihren Boss Michael Scott (Steve Carell) und seine Angestellten gewann über neun Staffeln fünf Emmys und Millionen von Fans. Doch das war nicht immer so, wie Carell nun enthüllte.



Heute Serien-Kult bei Netflix: Alle "hassten" das Büro vor dem Start

Bei Das Büro handelt es sich um eine Neuauflage einer gleichnamigen britischen Serie, in der Comedy-Meister Ricky Gervais den Büro-Chef spielt. Als Gast im Podcast Good Hang mit Amy Poehler erklärte sein US-Pendant Carell nun, dass es deswegen große Abneigung gegen die amerikanische Version gab. Vor dem Drehstart seiner Serie befand er sich am Set des Films Anchorman, wo ihn sein Kollege Paul Rudd (Ant-Man) auf das Projekt ansprach:

Rudd nahm mich zur Seite und sagte: 'Tu das nicht. Geh nicht zum Vorsprechen.' Das Gefühl damals war: Das funktioniert niemals.

Podcast-Gastgeberin Poehler, selbst seit Jahren Comedy-Veteranin, gab ebenfalls zu, zunächst Vorbehalte gegen die US-Version gehabt zu haben:

[Ich dachte:] Das ist eine schreckliche Idee. Niemand ist so gut wie Ricky Gervais. Die Serie kann niemand machen.

Carell schlug dennoch alle Bedenken in den Wind, ergatterte die Rolle und drehte schließlich mit heute illustren Stars wie John Krasinski (A Quiet Place) einen Piloten. Der offenbar ebenfalls auf extrem negative Reaktionen stieß, wie Carell erklärt:

In der Geschichte [des Senders] NBC hatte kein Testpublikum einen Piloten je so niedrig bewertet wie unseren. Die Leute hassten sie wirklich. Sie hassten [die Serie] aktiv. Ich habe keine Ahnung, wie sie danach so lange laufen konnte.

Die Gründe für den großen Erfolg sind tatsächlich vielschichtig. Ein Faktor war mit Sicherheit das immense komödiantische Talent vor und hinter der Kamera – neben den oben genannten Stars umfasste der Cast etwa B.J. Novak, Rainn Wilson, Mindy Kaling und Ed Helms.

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Vom eher sarkastischen Ton der Vorlage wandelte sich die US-Version außerdem zu einer oft warmherzigen Comedy für eine breite Zielgruppe. Und die eher niedrigen Produktionskosten halfen ihr über die zeitweise negativen Bewertungen der frühen Folgen hinweg.

Heute gilt Das Büro als absolutes Comedy-Gold – mit The Paper bekam sie sogar im Jahre 2025 noch ein Spin-off.

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