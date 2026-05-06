Riesige Überraschung im Stream: Eine der besten Serien der Gegenwart tischt auf einmal Bonus-Episode auf

Die Finalstaffel von The Bear ist schon auf dem Weg und darf noch dieses Jahr auf Disney+ erwartet werden. Nun wurde ohne Warnung eine Prequel-Sonderfolge veröffentlicht.

Seit 2022 gilt die Dramedy The Bear: King of the Kitchen als eine der köstlichsten Serien des Jahrzehnts. Zahlreiche Emmys und eine hervorragende Moviepilot-Wertung von 7,8 von 10 Punkten sprechen für sich. Staffel 5 soll das Format in diesem Jahr beenden, so weit hatten sich die Fans schon auf den weiteren Verlauf eingestellt.

Diese Woche wurden sie aber aus heiterem Himmel auf Disney+ überrascht. Denn eine unangekündigte Bonusfolge geht mit uns erneut in der Zeit zurück.

Prequel-Folge Gary von The Bear auf Disney+: Ein Roadmovie mit Richie und Mikey ist jetzt online

The Bear handelt vom Haute-Cuisine-Koch Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), der nach dem Tod seines älteren Bruders Mikey (Jon Bernthal) dessen Beef-Sandwich-Imbiss in Chicago übernimmt und gemeinsam mit Nachwuchsköchin Syd (Ayo Edebiri) auf Vordermann bringt. Mikey bekommen wir immer wieder in Rückblenden zu sehen, so zum Beispiel in der Highlight-Episode Fische aus Staffel 2. Nun kehrt der Verstorbene gemeinsam mit seinem besten Freund Richie (Ebon Moss-Bachrach) für das Überraschungs-Special Gary zurück.

In der Bonusfolge erleben wir, wie Mikey und Richie gemeinsam nach Gary, Indiana fahren. Dabei bekommen wir einiges aus ihrer komplizierten Beziehung zueinander mit und erleben auch, wie schlecht es bereits um Mikeys psychische Verfassung steht, die schließlich zu seinem Suizid führen wird.

Auf Instagram schrieb Moss-Bachrach zur Sonderepisode:

Wir freuen uns sehr, endlich dieses kleine Abenteuer mit Richie und Mikey zu teilen. [...] Dies zu machen war ein wahr gewordener Traum. Vielen Dank an die wunderbaren Menschen von Gary, Indiana und wie immer Chicago, Illinois.

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Geschrieben wurde die Prequel-Episode laut Hollywood Reporter von Moss-Bachrach und Bernthal selbst, die auch grad gemeinsam für das Theaterstück Dog Day Afternoon auf der Broadway-Bühne stehen. Regie führte der The Bear-Serienschöpfer Christopher Storer.

Streamen könnt ihr die Episode ab sofort bei Disney+, wo ab dem 26. Juni 2026 auch die Finalstaffel von The Bear veröffentlicht wird.

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