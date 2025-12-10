Eine der besten Serien der letzten 20 Jahre endete auf miesem Cliffhanger – und könnte jetzt doch noch weitergehen

Bryan Fuller ist einer der interessantesten Serienschöpfer, dessen Projekte oft nicht unter dem besten Stern stehen. Für eines seiner abgesetzten Formate könnte es jetzt aber weitergehen.

Erinnert ihr euch an die Serie Pushing Daisies? Noch vor visuell exzentrischen Formaten wie Utopia oder Legion fiel die romantische Dramedy mit fantastischen Elementen schon in den 2000er Jahren durch ihren besonderen Look und verschrobenen Charme auf. Nach zwei Staffeln wurde sie jedoch vom Sender ABC abgesetzt. Viel zu früh, beteuern einige Fans bis heute. Serienschöpfer Bryan Fuller (Hannibal, American Gods) hat nun aber, 16 Jahre nach dem verführten Serienende, die besten Nachrichten für Fans.

Top-Serie Pushing Daisies könnte nach über 15 Jahren doch noch eine 3. Staffel bekommen

Wie Fuller neulich gegenüber ComicBook erwähnte, ist eine 3. Season von Pushing Daisies mittlerweile in Arbeit. Bestellt wurden neue Folgen noch nicht, aber der Showrunner hatte folgendes zu sagen:

Wir haben einen Pitch für die 3. Staffel, der gesamte Cast möchte zurückkommen und wir hoffen, dass wir zu ihnen zurückkehren können. Wir müssen nur jemanden finden, der es umsetzen will.

Was die Hoffnung vielleicht etwas trübt, ist die Tatsache, dass Bryan Fuller trotz seiner Brillanz eine der tragischsten Erfolgsbilanzen hat, wenn es um Projekte geht. Während es ein Wunder ist, dass seine blutige Serienkillerballade Hannibal überhaupt drei Staffeln lang auf einem Network-Sender lief, war er ursprünglich an Serienkonzepten wie Star Trek: Discovery und Interview with the Vampire beteiligt, ehe er aufgrund kreativer Differenzen frühzeitig von Bord ging.

Zuletzt produzierte Fuller einen Serienpiloten zum Freitag der 13.-Prequel Crystal Lake, der genial gewesen sein soll, wohl aber nie das Licht der Welt erblicken wird. Gleichzeit hoffen auch Hannibal-Fans immer noch auf eine weitere Season.

Wovon handelt die Serie Pushing Daisies überhaupt?

Fuller nannte seine Serie Pushing Daisies ein "forensisches Märchen". Es handelt vom sanftmütigen Konditor Ned (Lee Pace), der die seltsame Fähigkeit besitzt, tote Dinge und Menschen erneut zum Leben zu erwecken. So hilft er etwa der Polizei beim Aufklären von Mordfällen, indem er die Opfer mit einer Berührung wiederbelebt, ehe die zweite sie wieder sterben lässt. Als seine Kindheitsliebe Chuck (Anna Friel) ermordet wird, bringt er es jedoch nicht fertig, sie mit der zweiten Berührung zurück ins Reich der Toten zu schicken. Sie verlieben sich ineinander, doch die Sache hat jetzt einen riesigen Haken: Sobald Ned seine große Liebe Chuck berührt, ist sie für immer verloren.

Die Moviepilot-Community attestiert der mit mehreren Emmys ausgezeichneten Serie eine tolle Bewertung von 7,6 und auf Rotten Tomatoes kommt sie sogar auf 96 Prozent im Kritiken-Score. Bleibt zu hoffen, dass nicht auch dieses Fuller-Vorhaben im Sande verläuft.

Streamen kann man die beiden Staffeln von Pushing Daisies aktuell nur als digitalen Kauftitel bei Amazon, Apple TV und Co.