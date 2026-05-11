Eine der besten Serien des Jahres ist jetzt endlich komplett: 30 Folgen von einem absoluten Meisterregisseur

Lange mussten wir warten. Jetzt sind endlich alle Episoden von Blossoms Shanghai in Deutschland im Streaming-Abo verfügbar. Es handelt sich um das neue Werk von Regie-Legende Wong Kar-Wai.

Er ist einer der größten Virtuosen im Umgang mit bewegten Bildern: Wong Kar-Wai hat uns auf der großen Leinwand mehrmals ins Staunen versetzt und aus purer Schönheit Gefühle geborgen, die man nie wieder vergessen kann. In the Mood for Love ist das wohl beste Beispiel für die überwältigende Kraft seines Kinos.

Seit dem 2013 erschienenen The Grandmaster hat der chinesische Filmemacher jedoch keinen neuen Film mehr gedreht, sodass Fans besorgt waren, nie wieder eine Regiearbeit des Kinopoeten zu sehen. Untätig war er allerdings nicht, im Gegenteil. Wong Kar-Wai hat in den vergangenen Jahren an einem 30-teiligen Serienprojekt gearbeitet.

Jetzt komplett bei Mubi im Streaming-Abo: Wong Kar-Wais Epos über das Shanghai der 1990er Jahre

Blossoms Shanghai ist der Titel des Mammutswerks, das bereits vor drei Jahren in China seine Premiere gefeiert hat. Der Streamingdienst Mubi hat die Serie nach Deutschland geholt und in drei Schüben mit jeweils zehn Folgen veröffentlicht. Ab sofort könnt ihr das emotionsgeladene Epos in seiner ganzen Pracht genießen.

Die Geschichte von Blossoms Shanghai entführt in die 1990er Jahre und erzählt von einer Stadt im Wandel: Für einen kurzen Augenblick wird die Metropole zum Zentrum der Welt. Die Straßen pulsieren und Neonlichter strahlen durch die Nacht. Hier ist alles möglich, wenn man nur den Willen und die Kraft hat, seinen Weg zu gehen.

Das erkennt auch Ah Baos (Hu Ge): Der ehrgeizige Protagonist der Geschichte legt einen steilen Aufstieg in der Geschäftswelt und wird schon bald zum tonangebenden Namen in Shaghai. Die Worte "Mr. Bao" fallen bald in jeder Diskussion. Doch je bekannter er wird, desto mehr Feinde macht er sich – allen voran Mr. Qiang (Huang Jue).

Der skurpellose Geschäftsmann könnte nicht weiter von dem Idealismus entfernt sein, den Bao in seinem Tun an den Tag legt. Entgegen der Aufbruchsstimmung, die Shanghai in einen brodelnden Kessel unbegrenzter Möglichkeiten verwandelt, ist Qiang nur auf kalte Profite aus und greift dafür auf die Lehren der alten Schule zurück.

Darüber hinaus stellt uns die Serie weitere Figuren vor, die im wilden Treiben zwischen Aufstieg und Fall mitmischen. Von dem weisen Onkel Ye (You Benchang), der Bao als Mentor geleitet, bis zur geheimnisvollen Li Li (Xin Zhilei), deren Ankunft in Shanghai das Leben des jungen Geschäftsmanns komplett auf den Kopf stellt.

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Jetzt bei Mubi: Blossoms Shanghai überwältigt mit Bildern, in die man sich richtig vertiefen kann

Basierend auf dem Roman Blossoms von Jin Yucheng erzählt Wong Kar-Wai eine mitreißende Geschichte über einen Moment in der Geschichte Shanghais, in dem Tradition und Fortschritt kollidieren, während die Grenzen des Kapitalismus ausgelotet werden und die Sehnsucht nach Erfüllung auf den Prüfstand gestellt wird.

Alles funkelt in dieser berauschenden Welt aus Luxus, der atemberaubend in Szene gesetzt wird. Jede Szene mündet in einem Gemälde, wie es nur Wong Kar-Wai mit seiner unvergleichlichen Bildsprache einfangen kann. Doch hinter der wunderschönen Fassade verbergen sich unzählige Abgründe und die zerrissene Seele einer Stadt.



Alle 30 Folgen von Blossoms Shanghai könnt ihr ab sofort bei Mubi streamen.