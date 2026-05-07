Eine der besten Serien unserer Zeit endet: Jetzt steht das Datum fest

Eine der spannendsten, emotionalsten und besten Serien der letzten Jahre schließt ihre Pforten. Die 5. und letzte Staffel kommt noch dieses Jahr zu Disney+.

The Bear: King of the Kitchen ist nicht einfach nur irgendwie gut, sondern schlicht überragend. Bei den bisherigen vier Staffeln habe ich aus ganzem Herzen mitgefiebert, Tränen gelacht und geweint. Es gibt nichts Vergleichbares und bald geht die Ausnahmeserie zu Ende.

Der Starttermin für Staffel 5 von The Bear steht fest, die gleichzeitig auch die letzte Season und das große Finale sein wird.

The Bear Staffel 5 startet schon bald, danach ist aber Schluss

Nichts ist für die Ewigkeit und dementsprechend muss auch ein Run wie der von The Bear irgendwann zu Ende gehen. Vorher speisen die Fans der Restaurant-Dramedy-Serie aber erst einmal noch ganz vorzüglich. Es gibt nämlich nicht nur eine überraschende Special-Prequel-Episode, die ihr jetzt schon gucken könnt, nein.

Die Macher der FX-Serie haben noch mehr gute Neuigkeiten: Ihr müsst gar nicht mehr lange warten, bis ihr die 5. und letzte Staffel von The Bear schauen könnt. Sie geht laut dem Hollywood Reporter genau ein Jahr nach dem Release von Staffel 4 an den Start, und zwar am 25. Juni 2026 mit acht Episoden auf Hulu.

In Deutschland trifft Staffel 5 einen Tag später, am 26. Juni 2026, bei Disney+ ein. Zumindest kam es bei den letzten Staffeln zu keinen größeren Verzögerungen im Hinblick auf die Veröffentlichung und auch die Prequel-Episode Gary ist dort jetzt schon zu finden. Hier könnt ihr euch ein erstes Poster zur neuen Season ansehen:

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Die Handlung von The Bear Staffel 5 setzt wie auch bei den vorherigen Staffeln direkt nach den Ereignissen der letzten Season an. Carmy will seinen Job komplett an den Nagel hängen und gibt den Staffelstab an Syd (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) und Sugar (Abby Elliott) weiter. Ohne Geld, mit dem drohenden Verkauf und einem Sturm am Horizont versuchen sie noch ein letztes Mal, vielleicht doch noch einen Michelin-Stern zu ergattern.

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Dass Staffel 5 von The Bear die letzte sein würde, wurde jetzt erst offiziell bekannt gegeben. Aber vor gar nicht allzu langer Zeit hatte Jamie Lee Curtis das eigentlich schon bei einem Interview auf dem roten Teppich im März verraten. Allzu groß ist die Überraschung also nicht, aber wir sind natürlich trotzdem sehr auf das Finale gespannt.