Eine der besten Serien unserer Zeit endet: Jetzt steht das Finale nach 5 Staffeln fest

Eine der aktuell besten Serien fasst ihr Ende ins Auge: Nach Staffel 5 ist es dieses Jahr vorbei mit dem geliebten Küchenchaos von The Bear: King of the Kitchen.

Jede noch so gefeierte Serie muss irgendwann zu Ende gehen. Im besten Fall natürlich mit einem geplanten Finale statt einer Absetzung. So hat jetzt auch die Seriensensation The Bear: King of the Kitchen ihren Abschluss angekündigt.

Abschied vom Küchenchaos: Serienhit The Bear endet 2026 mit Staffel 5

Keine Superhelden, keine vermissten Menschen, keine große Action: The Bear spielt schlicht in einer Restaurantküche von Chicago und könnte trotzdem kaum nervenaufreibender sein. Wenn wir mit Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) ins Chaos seines Jobs eintauchten, war uns ein angehobener Adrenalinpegel stets garantiert.

Mit erstklassigem Cast und maximaler emotionaler Investition in die meist halbstündigen Folgen schaffte es die Ausnahme-Erzählung 2023, 2024 und 2025 zuverlässig am Ende des Jahres in unsere Top 10 der besten Serien. Doch nun wissen wir dank Deadline , dass der Abschied von The Bear dieses Jahr ansteht: Staffel 5 wird die letzte sein. Auch Jamie Lee Curtis hatte das in einem mehrdeutigen Abschiedspost bei Instagram vor zwei Wochen schon angedeutet.



Schaut hier den Trailer zur 4. Staffel von The Bear:

The Bear: King of the Kitchen - S04 Trailer (Deutsch) HD

Die von Christopher Storer erschaffene Serie The Bear verhalf Schauspieler Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere) zu seinem endgültigen Durchbruch und machte auch Co-Köchin Ayo Edebiri (Bottoms) zum Star. Insgesamt 21 Emmys und fünf Golden Globes gewann The Bear. Die in den USA vom Sender FX veröffentlichte Geschichte streamt hierzulande mit allen bisherigen 38 Folgen bei Disney+* .

Spoiler zu Staffel 4: Nachdem Köchin Sydney lange abgewogen hatte, ob sie die Arbeitsstelle wechseln und ihr kulinarisches Talent in einem weniger stressigen Ambiente entfalten wollte, überraschte uns Hauptfigur Carmy am Ende der letzten Season mit der Ankündigung, dass er das Restaurant The Bear verlassen würde. Diese Enthüllung muss Staffel 5 nun für die erweiterte Berzatto-Familie zu einem runden Abschluss bringen. Spoiler-Ende.

Wann kommt die finale 5. Staffel von The Bears zu Disney+?

Ein genaues Startdatum der 5. Staffel The Bear ist bislang noch nicht bekanntgegeben worden. Da bisher in den USA alle vorigen Staffeln im Juni gestartet sind, liegt die Vermutung nahe, dass die Serie für ihr Finale erneut einen Start im Sommer anpeilt. Die Rückkehr im Lauf des Jahres 2026 ist uns auf jeden Fall sicher. Danach müssen wir uns wohl oder übel eine andere aktuelle Lieblingsserie suchen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

