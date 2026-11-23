Ein Kultroman von Bret Easton Ellis wurde bereits als ebenso kultiger Serienkiller-Film umgesetzt. Regisseur Luca Guadagnino wollte sich eigentlich an eine neue Version machen. Erfahrt hier mehr!

Wer in den letzten Jahren auch nur etwas Zeit online verbracht hat, ist garantiert mit dem ein oder anderen Meme oder GIF aus American Psycho vertraut. Wie Christian Bale etwa in seinem Serienkiller-Regenmantel herumtanzt oder wie er, mit einer ästhetischeren Visitenkarte konfrontiert, zu schwitzen beginnt. Internet-Kulturgut, für das wir uns bei Regisseurin Mary Harron bedanken müssen, die schon vor 26 Jahren den gleichnamigen Roman von Bret Easton Ellis verfilmte. Nun sollte eigentlich eine neue Version von Luca Guadagnino (Challengers, Queer) kommen.

Luca Guadagninos Serienkiller-Neuverfilmung American Psycho ist tot

Im satirischen Thriller American Psycho erhalten wir einen Einblick ins Leben von Patrick Bateman, einem jungen Wallstreet-Yuppie, der nach Feierabend Obdachlose und Sexarbeiterinnen ermordet. Anfang 2024 war erstmals von einer Neuverfilmung die Rede. Seitdem hat sich viel getan. Der vielbeschäftigte Guadagnino schloss sich dem Projekt an, doch dann traute sich kein Star, in die großen Fußstapfen von Christian Bale zu treten, der in der Serienkiller-Rolle einfach zu viel Eindruck hinterlassen hatte.

Wie der Filmemacher nun im Podcast von Deadline offenbarte, ist sein American Psycho-Plan nicht mehr am Leben: "Scott Z. Burns hat ein fantastisches Drehbuch geschrieben. Zu meinem Bedauern passiert der Film nicht mehr."

Seht hier einen Trailer zu American Psycho mit Christian Bale:

Auch viele seiner Fans werden einem von Luca Guadagnino inszenierten American Psycho hinterhertrauern. Schließlich hatte er schon mit Suspiria bewiesen, dass er Remakes (und in der Verlängerung wohl auch Neuverfilmungen) komplett neu denken kann. Ganz abgesehen davon, dass der Spitzenregisseur seine ganz eigene Handschrift besitzt, die hervorragend zur ebenso ambivalenten wie schwarzhumorigen Serienkiller-Satire gepasst hätte.

Ob das Drehbuch von Contagion-Autor Scott Z. Burns noch anderweitig unterkommen kann, bleibt abzuwarten.

Hier könnt ihr Mary Herrons American Psycho streamen

Aktuell hat nur der Amazon-Kanal Lionsgate+ den American Psycho-Film von 2000 in der Flatrate. Ansonsten findet ihr ihn als Leih- und Kauftitel bei den üblichen Anbietern.