Eine der besten Thriller-Serien der letzten Jahre geht weiter: Staffel 2 spielt in der Berliner U-Bahn (!) und startet in 4 Wochen

Mit Hijack geht eine der beliebtesten Thriller-Serien der letzten Jahre in die nächste Runde und spielt diesmal in Berlin. Alle wichtigen Informationen zur 2. Staffel gibt es hier.

Die 1. Staffel von Hijack war für Apple TV ein voller Erfolg: Die Serie erfreute sich großer Beliebtheit und bekommt schon bald mit einer 2. Staffel Nachschub. Staffel 1 erzählte die Geschichte von Sam Nelson (Idris Elba), der bei seinem Flug von Dubai nach London Teil einer Entführung wurde. In wenigen Wochen kommt Nachschub. Oben könnt ihr bereits den Trailer schauen, der kürzlich erschien.

Für die neuen Folgen muss der ausgebildete Verhandlungsführer jedoch kein Flugzeug, sondern nichts Geringeres als eine Berliner U-Bahn vor Terroristen retten.

In der 2. Staffel von Hijack kämpft Idris Elba gegen Deutsche

In der 2. Staffel ist Nelson erneut Teil einer Geiselnahme, diesmal jedoch in der deutschen Hauptstadt Berlin. Schauplatz des von Terroristen begangenen Verbrechens ist nun die U5 von Berlin Hauptbahnof aus in Richtung Hönow. Dabei passiert sie neben dem Alexanderplatz auch weitere ikonische Orte Berlins wie das Brandenburger Tor.

Mit der neuen deutschen Kulisse wurde die Castliste der Serie auch um einige deutsche Darsteller:innen bereichert. Unter anderem sind nun Albrecht Schuch (Systemsprenger), Lisa Vicari (Dark), Christian Berkel (Inglourious Basterds) und Christiane Paul (Die Welle) mit dabei. Der erste Trailer ist bereits erschienen und versprach bereits jede Menge Hochspannung. Ein weiterer Twist in der Handlung der 2. Staffel ist, dass Sam Nelson selbst unter Tatverdacht stehen wird.

Wann startet die 2. Staffel der Thriller-Serie Hijack?

Lange warten müssen die Fans der 1. Staffel nicht mehr. Apple TV wird die acht Episoden der 2. Staffel ab dem 14. Januar wöchentlich auf dem eigenen Streamingdienst und dem Apple TV-Channel bei Prime Video veröffentlichen.