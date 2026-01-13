Eine der besten Thriller-Serien erobert die Amazon-Charts – nur an einem extrem beliebten Spektakel kommt sie nicht vorbei

Eine Thriller-Serie auf Amazon wurde für ihre erste Staffel bereits ausgiebig gefeiert. Jetzt ist sie mit Season 2 wieder da und erfreut sich größter Beliebtheit in den Charts.

The Night Manager feiert furioses Comeback, aber Fallout ist noch beliebter

The Night Manager . Nach langer Wartezeit zwischen den Seasons stürmt der Thriller mit Tom Hiddleston die Charts. Die Seriewenn es da nicht die hauseigene, im Moment alles überschattende Konkurrenz gäbe.

Staffel 1 von The Night Manager ging 2016 an den Start und kam bei Fans und Kritik sehr gut an, wie etwa Rotten Tomatoes zeigt. Stolze zehn Jahre sind seitdem vergangen und wir bekommen endlich eine Fortsetzung. Die schlägt sich sehr gut in den internen Streaming-Charts von Amazon, aber kommt laut Flix Patrol nicht an der Prime-Serie Fallout vorbei.

Die Videospiel-Verfilmung läuft gerade ebenfalls in ihrer zweiten Staffel und ist aktuell in aller Munde. Die erste Season war ein voller Erfolg und konnte auch Zuschauer:innen begeistern, die die Vorlage gar nicht kennen. Walton Goggins als Ghul, Ella Purnell als Lucy und das postapokalyptische Ödland sind einfach zu unterhaltsam.

Schaut hier den englischen Trailer zu The Night Manager Staffel 2:

The Night Manager - S02 Trailer (English) HD

Das sind die aktuellen Amazon-Serien-Charts (Stand: 13. Januar 2026):

Darum geht's bei The Night Manager: Der ehemalige Soldat Jonathan Pine (Hiddleston) arbeitet als Nachtmanager in Luxushotels. Das macht ihn sehr interessant für den britischen Geheimdienst MI6: Im Auftrag der Organisation soll sich Pine an einen Waffenhändler heranschmeißen und dessen Geschäft infiltrieren. Schnell stellt sich allerdings heraus, das nichts so ist, wie es zunächst den Anschein hat.

Staffel 2 von The Night Manager setzt eine ganze Weile nach der Handlung des Vorgängers an. Die ersten drei Folgen wurden erst kürzlich veröffentlicht.

Weiterführender Artikel:

Für The Night Manager und Fallout sollen die 3. Staffeln kommen

Wenn ihr Staffel 2 von The Night Manager fertig geschaut habt, müsst ihr voraussichtlich nicht wieder 10 Jahre auf Nachschub warten: Staffel 3 wird laut Collider bereits geschrieben. Und auch eine 3. Staffel von Fallout hat längst grünes Licht erhalten.

Podcast: Die 15 besten Serien im Januar bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Januar, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Januar umfassen neben der neuen Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms und frischer Bridgerton-Romantik auch Star Trek-Nachschub mit Starfleet Academy, das Echtzeit-Krankenhausdrama The Pitt sowie reichlich Thriller-Unterhaltung.