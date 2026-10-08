Eine der besten Thrillerserien der letzten 5 Jahre erobert Netflix: Die Hauptrolle spielt ein Marvel-Star

Eine packende Thrillerserie von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan hat es vor wenigen Tagen ins Netflix-Programm geschafft. Jetzt steht sie bereits in den Streaming-Charts.

Serienschöpfer, Schauspieler und Drehbuchautor Taylor Sheridan hat in den letzten Jahren nicht nur das Yellowstone-Universum zum Erfolg geführt, sondern gleich eine ganze Reihe anderer großer Serien für Paramount umgesetzt. Dazu zählen unter anderem Titel wie Lioness, Landman und Tulsa King, aber auch Mayor Of Kingstown.

Das Thrillerdrama mit Marvel-Star Jeremy Renner ist 2021 gestartet und hat es bisher auf vier Staffeln gebracht. Seit wenigen Tagen gibt es den Serien-Hit endlich auch im Netflix-Programm zu sehen, wo er direkt die Charts erobern konnte.

Mayor of Kingstown erobert die Netflix-Charts: Thrillerdrama mit Jeremy Renner

Mayor of Kingstown dreht sich um die titelgebende Kleinstadt in Michigan, in der der Betrieb von Bundes- und Staatsgefängnissen sowie privatisierten Gefängnissen die einzig lukrativ verbleibende Industrie ist. Inmitten dessen fungiert die Familie McLusky als Bindeglied zwischen Politik, Strafverfolgung, Kriminellen und Inhaftierten und versucht einen zerbrechlichen Frieden zu wahren. Jeremy Renner schlüpft dabei in die Rolle des Bürgermeisters Mike McLusky.

Die Serie wurde von Yellowstone-Mastermind Taylor Sheridan gemeinsam mit Hugh Dillon (Wind River) entwickelt und ist 2021 mit der 1. Staffel bei Paramount+ gestartet. Bis 2025 wurden vier Staffeln des Thriller-Hits bei dem Streamer veröffentlicht, der seit dem 5. Oktober nun erstmals auch bei Netflix im Streaming-Abo zu sehen sind. Dort steht Mayor of Kingstown aktuell neben folgenden Titeln in den Serien-Charts (Stand: 8. Oktober 2026):

Staffel 5 von Mayor of Kingstown ist schon fertig

Die Serie wird mit einer finalen 5. Staffel abgeschlossen werden, die bereits im Kasten ist. Die Produktion der neuen Season wurde bereits im Juli dieses Jahres offiziell abgeschlossen. Einen Starttermin gibt es aktuell noch nicht, doch dürfte dieser nicht mehr lange auf sich warten lassen. Mit einem Start ist womöglich noch dieses Jahr oder im Frühjahr 2027 zu rechnen.

Netflix-Abonnent:innen werden hier jedoch noch eine Weile das Nachsehen haben. Zuerst werden die neuen Mayof of Kingstown Folgen bei ihrem Heimatstreamer Paramount+ ihre Premiere feiern, bevor sie dann voraussichtlich erst in einigen Jahren bei Netflix eintreffen.