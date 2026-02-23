Eine der besten Thrillerserien der letzten Jahre wird fortgesetzt: Erste Bilder enthüllen Cast des Prequels

Killing Eve ist eine der gefeiertesten Thrillerserien der letzten Jahre. Jetzt wird die Serienwelt um ein Prequel erweitert, dessen brandneuer Cast auf ersten Bildern zu sehen ist.

Vier Jahre ist es bereits her, seit Killing Eve mit der 4. Staffel zu Ende gegangen ist. Die gefeierte Thrillerserie mit Jodie Comer und Sandra Oh enttäuschte zahlreiche Fans mit einem tränenreichen Abschied, der sich auf den letzten Metern jedoch auch in einem unnötigen Figurentod wiederspiegelte, der Jahre später noch immer weh tut.

Nun sollen wir noch einmal in das Thriller-Universum von Killing Eve zurückkehren. In einem Prequel soll die Vorgeschichte einer der großen Fanlieblinge der Serie erzählt werden: Carolyn Martens. Jetzt wurde die offizielle Besetzung für die Serie mitsamt den ersten Bildern enthüllt.

Killing Eve-Prequelserie Honey kommt: Die Vorgeschichte von Carolyn Martens in Berlin

Das Prequel soll die Vorgeschichte von Martens als verdeckte MI6-Agentin im Berlin des Jahres 1982 erzählen. In Honey wird sie jedoch nicht unter ihrem aus Killing Eve bekannten Namen zu sehen sein, sondern stattdessen Martha Schmitt heißen. Während sie von Feinden umgeben ist und aufzufliegen droht, muss sie sich vor allem vor Friedrich Bauman, dem Spionage-Kopf der Stasi in Acht nehmen.



Wie Deadline berichtet, wurde Ann Skelly in der Hauptrolle der Martha besetzt, die zuletzt unter anderem in dem Netflix-Hit House of Guinness zu sehen war. Weiterhin gehören Nate Mann (Masters of the Air) als Kurt Fischer, Rory Kinnear (The Diplomat) als Graham Anderson sowie Jannis Niewöhner (22 Bahnen) als Friedrich Baumann zum Cast der neuen Serie.

Die Serie entsteht in Kooperation zwischen der BBC und dem ZDF und wurde offiziell bisher nicht als Killing Eve-Prequel bekanntgegeben. Das gut informierte Branchenblatt Deadline hat jedoch bereits letztes Jahr von Insiderquellen erfahren, dass es sich bei Martha Schmitts Geschichte um die Vorgeschichte von Carolyn Martens handelt.

Hinter der Serie steht die Produktionsfirma Sid Gentle, die ebenfalls für Killing Eve verantwortlich zeichnete. Die Firma hat auch die Serie Extraordinary produziert, dessen Schöpferin Emma Moran nun als kreative Kraft hinter Honey steht. In Killing Eve wurde Martha von Harry Potter-Star Fiona Shaw dargestellt. Eine jüngere Version der Figur wurde in Rückblenden in der Serie von Imogen Daines verkörpert.

Wann und wo kommt das Killing Eve-Prequel Honey?

Honey wird zunächst sechs Episoden umfassen. Die Regie für die ersten drei Folgen übernahm Toby MacDonald, Michelle Savill zeichnete bei den letzten drei Folgen für die Inszenierung verantwortlich. Die Serie soll noch 2026 bei der BBC erscheinen. Da Honey in Kooperation mit dem ZDF entsteht, ist eine Veröffentlichung in Deutschland bei dem Sender wahrscheinlich.

Killing Eve hat 2018 auf BBC America Premiere gefeiert und avancierte über vier Staffeln zu einer der gefeiertesten Thrillerserien der letzten Jahre. Von Fleabag-Mastermind Phoebe Waller-Bridge entwickelt, wirkten auch weitere Größen wie Emerald Fennell (Wuthering Heights) an den Drehbüchern mit. Bei der Moviepilot-Community kommt Killing Eve auf eine starke Wertung von 7,6 Punkten bei über 600 Bewertungen.

Alle vier Staffeln könnt ihr aktuell bei Netflix im Abo streamen.

