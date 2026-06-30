Eine der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten kehrt morgen ins Kino zurück: Der neue Teil sorgt schon jetzt für eine Sensation

Ein Milliardenuniversum wird morgen im Kino fortgesetzt. Der neue Teil der extrem beliebten Animationsfilmreihe wird den jüngsten Zahlen nach zu urteilen auch in Deutschland ein Riesenerfolg.

Keiner versteht ihre Sprache, aber jeder will sie sehen: Die Rede ist von den knallgelben Minions, die sich seit Beginn der Ich - Einfach unverbesserlich-Reihe 2010 in den Kinos austoben. In 16 Jahren konnten die gelben Knilche als Helferlein von Fiesling Gru und als Solo-Abenteurer laut The Numbers etwa 5,63 Milliarden US-Dollar einnehmen und etablierten damit eine der erfolgreichsten Filmreihen der Welt. Morgen kommt der neue Teil Minions & Monster ins Kino.

Der neue Minions-Film sorgt schon jetzt für einen großen Erfolg in Deutschland

Minions & Monster versetzt die gelbe Schar (auch in der deutschen Version gesprochen von Pierre Coffin) ins Hollywood der 1920er Jahre: Dort angekommen, wird die Wuselbande schnell zu den Stars der Traumfabrik. Doch alles ändert sich, als der Tonfilm aufkommt und das Minion-Kauderwelsch ihnen das Publikum abspenstig macht. Ein Horrorfilm-Erfolg muss her.

Schaut hier den Trailer zu Minions & Monster:

Minions & Monsters - Trailer 2 (Deutsch) HD

Dazu rekrutieren sich die gelben Kerlchen den Regisseur Max (Christoph Waltz), der mit ihnen einen Blockbuster drehen soll. Ihnen fehlt allerdings ein furchteinflößendes Monster. Der kurzerhand herbeibeschworene Gumix (Bill Kaulitz) ist dafür zu niedlich, holt aber eifrig seine Artgenossen in die Hollywood-Realität – und sorgt damit für unvergleichliches Chaos.

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Zwei Jahre ist der letzte Gru-Auftritt her, vier Jahre der letzte Minions-Film, und die Ungeduld der Fans ist in Deutschland schon jetzt zu spüren: Sensationell profitable deutsche Previews zum Film eroberten am vergangenen Sonntag bereits die Kinocharts. Global ist mit einem Milliardenerfolg zu rechnen.

Wann erscheint Minions & Monster im Kino?

Minions & Monster erscheint am 1. Juli 2026 in den deutschen Kinos. Neben den oben genannten Synchronsprechern ist unter anderem auch Tom Kaulitz als Roboter Dort zu hören. Es handelt sich um den dritten Film der Minions-Reihe und den siebten Kinofilm des Ich - Einfach unverbesserlich-Universums.