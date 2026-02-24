Eine der erfolgreichsten Horror-Reihen aller Zeiten ist endlich zurück: 7 Filme und fast eine Milliarde Dollar

Die Filme der Scream-Reihe haben zusammen fast eine Milliarde Dollar an den Kinokassen eingespielt. Mit Scream 7 beginnt jetzt eine neue Ära für Ghostface.

Das Scream-Franchise feiert in diesem Jahr sein 30. Jubiläum und passend dazu blickt Scream 7 zurück auf das eigene Vermächtnis – und will dieses niederbrennen. Die Rückkehr des legendären Final Girls Sidney Prescott (Neve Campbell) startet heute im Kino und wird zum Wendepunkt der ikonischen Horror-Reihe.

In Scream 7 jagt Ghostface die nächste Horror-Generation

Nachdem Neve Campbell in Scream VI noch mit Abwesenheit glänzte, widmet sich das nächste Kapitel wieder voll und ganz der originalen Hauptfigur der Horror-Saga. Ihr friedliches Familienleben fernab von Woodsboro droht im neuen Teil zerstört zu werden, als erneut ein (oder mehrere) Killer mit Ghostface-Maske zum Telefonhörer greift.

Sidneys traumatische Vergangenheit holt sie wieder ein und diesmal hat es Ghostface auf ihre älteste Tochter Tatum (Isabel May) und deren Freundeskreis abgesehen. Die aus der Yellowstone-Serie 1883 bekannte Schauspielerin könnte die Reihe in Zukunft als Sidney-Nachfolgerin und neues Final Girl anführen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Scream 7 schauen:

Scream 7 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Neben der Scream-Rückkehr von Neve Campbell erwartet Fans auch ein Wiedersehen mit Gale Weathers-Darstellerin Courteney Cox sowie einige Gastauftritte bekannter Franchise-Stars wie Matthew Lillard (Stu Macher), David Arquette (Dewey Riley) und Scott Foley (Roman Bridger). Aus den vorherigen zwei Scream-Filmen kehren Mason Gooding und Jasmin Savoy Brown als Chad und Mindy zurück.

Nicht nur für Sidney Prescott wird Scream 7 eine besonders familiäre Angelegenheit. Inszeniert wurde der Film nämlich vom originalen Scream-Drehbuchautor Kevin Williamson, der nach seiner Mitwirkung an den ersten vier Filmen erstmals auf dem Regiestuhl Platz nahm.

Mit Scream 7 wird die Reihe aller Voraussicht nach einen großen Meilenstein feiern. Nachdem die bisherigen Filme The Numbers zufolge zusammen über 911 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielen konnten, könnte die Slasher-Sage mit dem neuesten Kapitel die Marke von einer Milliarde Dollar überschreiten. Schon jetzt gehört Scream zu den erfolgreichsten Horror-Franchises überhaupt.

Scream 7 läuft seit dem 26. Februar 2026 ungekürzt mit einer FSK-Freigabe ab 16 Jahren in den deutschen Kinos.