Eine der erfolgreichsten Horror-Reihen aller Zeiten kehrt zurück: Erster Trailer zu Teil 6 verspricht den härtesten Teil des Franchise

Ein extrem beliebtes Horror-Franchise kommt bald mit Teil 6 zurück. Im ersten Trailer zum neuesten Sequel der Dämonenjagd ist auch ein Fanliebling der Reihe zu sehen.

Angst lohnt sich. Das gilt jedenfalls für die Macher der Insidious-Reihe, die laut The Numbers mit mittlerweile fünf Teilen etwa 741 Millionen US-Dollar weltweit einnahm. DAs extrem beliebte Horror-Franchise wird in wenigen Monaten mit Insidious 6 fortgesetzt. Und der erste Trailer verspricht ein Sequel, das sich als verstörendster Film der Reihe entpuppen könnte.

Schaut hier den Trailer zu Insidious 6:

Insidious: Out of the Further - Trailer (English) HD

Horror-Sequel Insidious 6 hetzt neue Hauptfiguren durch die Dämonenwelt

Anders als etwa der direkte Vorgänger Insidious: The Red Door von 2023 setzt Teil 6 nicht die Geschichte der Familie Lambert fort: Die Saga um ein Ehepaar (Patrick Wilson und Rose Byrne), das sich und ihren Sohn (Ty Simpkins) vor Dämonen schützen muss, wird erst einmal ruhen.

Stattdessen steht eine neue, bisher noch unbenannte Familie im Mittelpunkt, die eines Tages von drei Bösewichten heimgesucht wird. Die Angreifer stecken ihre Opfer in das sogenannte Ewigreich, die Welt von Geistern und Dämonen. Dort müssen die Hauptfiguren feststellen, dass die Grenze zwischen dem Gebiet der Toten und dem der Lebenden immer mehr verwischt.

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Vor der Kamera werden unter anderem Sam Spruell (A Knight of the Seven Kingdoms) und Maisie Richardson-Sellers (The Kissing Booth 2) zu sehen sein. Auch auf eine alte Bekannte können sich Fans freuen: Lin Shaye kehrt als Elise Rainier zurück.

Wann kommt Insidious 6 ins Kino?

Insidious 6 soll am 20. August 2026 in die deutschen Kinos kommen. Neben der Fortsetzung der Hauptreihe ist auch ein Spin-off namens Thread: An Insidious Tale geplant.

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