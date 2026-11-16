46 Jahre nach dem Original: Eine der erfolgreichsten Horrorreihen geht mit neuem Film weiter

Eine Slasherfilmikone kehrt nach fast zwei Jahrzehnten Pause auf die Leinwand zurück. Bisher gibt es zwölf Horror-Teile der Reihe und Moviepilot hat für euch die Infos über den nächsten.

Er treibt seit den 80ern auf der Leinwand sein mörderisches Unwesen und ist in einem Atemzug mit Horror-Ikonen wie Freddy Krueger und Chucky zu nennen. Die Rede ist natürlich von Jason Voorhees aus Freitag der 13., der sich im Kino zuletzt mit dem Remake von 2009 blicken ließ. Nun soll er endlich einen neuen Film bekommen.

Jason Voorhees kehrt für 13. Horrorfilm zurück

Wie Deadline berichtet, kehrt ein alter Hase für den nächsten Eintrag im Horror-Franchise zurück. So soll Steve Miner, der damals Freitag der 13. Teil 2 sowie Und wieder ist Freitag der 13. gedreht hat, erneut auf dem Regiestuhl Platz nehmen und ein Drehbuch von David Fliegel umsetzen. Ihm haben wir sowohl Jasons ikonische Machete und seine noch viel ikonischere Hockey-Maske zu verdanken. Darüber hinaus drehte er Filme wie Lake Placid und Day of the Dead.

Über sein neues Freitag der 13.-Projekt sagte er: "Als ich Jason für Freitag der 13. Teil III die Eishockeymaske aufsetzte, wusste ich, dass dadurch ein wirklich gruseliges Bild entstehen würde, das perfekt zu diesem Film passte. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sie als eines der ikonischsten Symbole des Horrorfilms weiterleben würde. Ich freue mich riesig, zurückzukehren und dieses Vermächtnis fortzuführen."



Versprochen wurde von der Produktionsfirma Horror, Inc. ein Film, der eine neue Generation willkommen heißt und vor allem auf praktische Effekte zurückgreift, um auch alteingesessene Slasher-Fans abzuholen. Die mit A24 verpartnerten CatchLight Studios sind ebenfalls beteiligt.

Dabei ist das letzte Projekt aus dem Freitag der 13.-Kosmos gerade erst über die Bühne gegangen ...

Mit Crystal Lake erreichte uns diesen Herbst bereits das Prequel

Auf HBO Max ist seit dem 15. Oktober dieses Jahres die Horrorserie Crystal Lake zu sehen. Sie konzentriert sich auf Jasons Mutter Pamela Voorhees (Linda Cardellini), die nach dem mutmaßlichen Ertrinken ihres Sohnes selbst zur Machete greift. Denn – Spoiler zur Originalfilm von 1980 – im ersten Teil ist es noch nicht ihr Sohnemann, der die Camper:innen am See um die Ecke bringt, sondern Pam selbst.

Insgesamt besteht die Freitag der 13.-Serie Crystal Lake aus acht Episoden und wurde weitestgehend positiv besprochen. Ob es auch eine 2. Staffel geben wird, wurde aktuell noch nicht von der Originalserienheimat Peacock bestätigt, Showrunner Brad Caleb Kane zeigte sich zuletzt jedoch zuversichtlich.