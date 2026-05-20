Eine der erfolgreichsten Netflix-Reihen ist zurück mit neuer Staffel und wird von Folge zu Folge besser

Falls euch das Haus des Geldes-Spin-off auf Netflix mit dem Anfang der 2. Staffel nicht überzeugt hat, solltet ihr vielleicht noch dranbleiben. Die Season wird laut der Bewertungen besser und besser.

Die Haus des Geldes-Serie Berlin ist mit der 2. Staffel namens Berlin und die Dame mit dem Hermelin zurück und hat mittlerweile die Netflix-Charts erobert – auch wenn man sich einen kleinen Schlagabtausch mit einer Action-Serie liefert. Habt ihr die neue Season schon angefangen und wart nicht ganz überzeugt? Dann seid ihr nicht allein, denn der Auftakt soll der schwächste Teil des neuen Heist-Thrillers sein. Dranbleiben könnte sich aber lohnen, wenn man der Weisheit der Massen glaubt.

Berlin Staffel 2 auf Netflix: Erst am Ende richtig gut

Berlin (Pedro Alonso) und sein Team machen sich in der 2. Staffel des Spin-offs daran, Leonardo da Vincis Meisterwerk Die Dame mit dem Hermelin zu stehlen. Das will natürlich mit Bedacht geplant werden, was vielleicht auch die Asymmetrie in der Staffelbewertung auf IMDb erklärt. Denn die zweite Hälfte mit der spannenden Ausführung des Plans ist weitaus besser bewertet als der Anfang, wie man unter Fans auch auf Reddit anmerkte. So wurden die Bewertungen Folge für Folge besser.

Aktuell ist Berlin Staffel 2 folgendermaßen auf IMDb bewertet (Stand: 20. Mai 2026):

Episode 1: Die Sammlung ( 7,3 auf IMDb)

auf IMDb) Episode 2: Ode an das Leben ( 7,5 auf IMDb)



auf IMDb) Episode 3: Stendhal-Syndrom ( 7,6 auf IMDb)



auf IMDb) Episode 4: Orangen aus China ( 7,6 auf IMDb)



auf IMDb) Episode 5: Zerstörungswut ( 7,8 auf IMDb)



auf IMDb) Episode 6: Pomelo liebt Mandarina ( 7,9 auf IMDb)



auf IMDb) Episode 7: Die Nacht des doppelten Ausweichmanövers ( 8,0 auf IMDb)

auf IMDb) Episode 8: Das Glück gehört dem, der jemanden liebt (9,0 auf IMDb)

Den mit Abstand größten Sprung macht die Staffel zwischen Folge 7 und dem Staffelfinale, das einen ganzen Punkt besser bewertet wurde. In Staffel 1 hat auch das Finale den besten Score, die Folgen davor schwanken aber mehr und zeigen keine so stetig hochgehende Linie in den Bewertungen.

Insgesamt kommt das Spin-off aber nicht an die Mutterserie Haus des Geldes heran, die nach Squid Game die erfolgreichste nicht-englischsprachige Netflix-Eigenproduktion ist. Das zeigt sich auch bei der Moviepilot-Community, wo das Original 7,7 von 10 Punkten in der Gesamtbewertung hat, während das Spin-off Berlin bisher nur eine 6,6 vorweist.

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Haus des Geldes-Fans hoffen nun natürlich auf eine 3. Staffel für Berlin und sein Heist-Team. Sonst landet die Netflix-Serie womöglich noch in einer unserer nächsten Streamgestöber-Ausgaben von:

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