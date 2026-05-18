Eine der erfolgreichsten Netflix-Reihen ist zurück und schießt sofort auf Platz 1 der Streaming-Charts

Haus des Geldes ist mit seinem Spin-off über Berlin auf Netflix zurück. Mit den neuen Folgen schnellt das Spin-off sofort auf Platz 1 in den Charts des Streamers.

Die umfangreiche Haus des Geldes-Reihe umfasst schon mehrere internationale Serien. Unter anderem das Spin-off über Fanliebling Berlin, der sich jüngst mit der 2. Staffel namens Berlin und die Dame mit dem Hermelin zurückgemeldet hat. Nach dem Staffelstart am 15. Mai 2026 hat sich die neue Season auch schon Platz 1 der Netflix-Charts geschnappt.

Berlin Staffel 2 auf Netflix: Darum geht es in der neuen Season der Haus des Geldes-Serie

Berlin (Pedro Alonso) hat es in den neuen Folgen seiner eigenen Netflix-Serie auf ebenso berühmtes wie gut bewachtes Kunstwerk abgesehen. Im Auftrag des Herzogs von Málaga (José Luis García-Pérez) soll er Leonardo da Vincis Meisterwerk Die Dame mit dem Hermelin stehlen. Um diesen historischen Raub im pittoresken Sevilla erfolgreich durchzuführen, braucht es vor allem eins: einen Masterplan, der selbst schon ein Kunstwerk sein muss.

Acht neue Folgen des Haus des Geldes-Prequels über Berlin sind wieder online gegangen, auf die Fans eine ganze Zeit warten mussten. Ganze drei Jahre lagen zwischen den Seasons 1 und 2. Ob es danach mit Staffel 3 weitergehen soll, ist noch nicht raus.

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Haus des Geldes ist eine der Top-Serien von Netflix

Mit über 100 Millionen Aufrufen in den letzten drei Staffeln ist das spanische Haus des Geldes auch fünf Jahre nach dem Serienfinale immer noch das zweiterfolgreichste, nicht-englischsprachige Format von Netflix. Nur der südkoreanische Streaming-Hit Squid Game ist noch erfolgreicher. Geschaffen wurde das Serienuniversum von Álex Pina und Esther Martínez Lobato.

So sehen die Netflix-Charts aktuell aus (Stand: 18. Mai 2026):

Im Gegensatz zur sehr gut bewerteten Hauptserie Haus des Geldes (7,7 von 10 Punkten) hat das Spin-off Berlin bisher nur eine 6,6 von der Moviepilot-Community erhalten. Ob sich dieser Wert durch die neue Staffel noch etwas verbessern kann, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.