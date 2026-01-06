Eine der erfolgreichsten Netflix-Serien bekommt schon die 6. Staffel (!) – das schaffen die wenigsten

Diese Serie begleitet uns nun bereits seit 2020 bei Netflix und das Ende ist noch lange nicht in Sicht. Jetzt soll Staffel 6 folgen – eine echte Seltenheit beim Streamer.

Stranger Things ist gerade erst mit Staffel 5 zu Ende gegangen, You – Du wirst mich lieben endete letztes Jahr ebenfalls mit der 5. Season. Dass eine Serie bei Netflix über diese Anzahl hinauskommt, ist eine absolute Seltenheit. Doch ein Titel hat es nun über diesen Meilenstein hinausgeschafft und stößt zu Vertretern wie Virgin River oder Grace and Frankie: Es geht natürlich um Emily in Paris.

Emily in Paris bekommt Staffel 6: Lily Collins kehrt in Netflix-Hit zurück

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wurde Emily in Paris offiziell um eine 6. Staffel verlängert. Staffel 5 ist am 18. Dezember 2025 mit zehn neuen Folgen bei Netflix gestartet und konnte in zahlreichen Ländern die Spitzenposition erobern – darunter auch Deutschland. Innerhalb der ersten 11 Tage konnte Emily in Paris über 26,8 Millionen Views weltweit generieren. Hierzulande steht die Staffel noch immer auf Platz 5 der Serien-Charts.

In Staffel 5 verschlägt es Emily (Lily Collins) zunächst nach Rom, wo sie das auswärtige Büro der Pariser Marketingagentur Agence Grateau leiten soll. Nachdem ihre Liebschaft mit dem charmanten Italiener Marcello (Eugenio Franceschini) in die Brüche zu gehen scheint, verschlägt es Emily jedoch zurück in ihre erste Wahlheimat. Dort soll es nun auch in Staffel 6 weitergehen, während sich ein möglicher kurzer Ausflug nach Griechenland angebahnt hat ...

Schöpfer Darren Star erklärte gegenüber dem Hollywood Reporter:

Sie wählt ihr eigenes Leben in Paris und ihre Arbeit, und das ist, wofür sie so hart gearbeitet hat. Ich denke, das ist, wo ihr Herz wirklich ist, und ihr ist klar geworden, dass sie in Paris bleiben und leben möchte und dass es keine zeitlich begrenzte Sache ist.

Wann kommt Emily in Paris Staffel 6?

Die bisherigen Staffeln von Emily in Paris wurden mit einem wahnsinnigen Tempo produziert, Fans durften seit 2020 fast jährlich mit neuen Folgen rechnen. Dass uns Staffel 6 noch Ende 2026 bei Netflix erwartet, darf demnach guten Gewissens gehofft werden.

