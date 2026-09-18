Eine der erfolgreichsten Netflix-Serien kehrt zurück aber scheitert an Platz 1 in den Charts

Auf Netflix ist eine der erfolgreichsten Eigenproduktionen mit einer 4. Staffel zurückgekehrt, die sich sofort einen Platz in den Serien-Charts sichern konnte. Den ersten Platz hat die Anthologie-Serie jedoch knapp verpasst.

Nicht nur in den Charts diverser Podcast-Plattformen, sondern auch auf Netflix funktioniert vorwiegend das True Crime-Genre besonders gut. So hat man sich bei Netflix nach dem Erfolg der Miniserie Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer dazu entschieden, aus der Serie eine Anthologieserie zu spinnen, die jede Staffel einen andere:n berühmtberüchtigte:n Mörder:in in den Mittelpunkt stellt.

Jetzt ist die 4. Staffel auf Netflix gestartet, die die Spitze der Charts nur knapp verfehlte.

Monster ist mit Staffel 4 sofort zurück in den Netflix-Charts

In der vierten Staffel mit dem Titel Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden, die abermals von Ryan Murphy gedeckelt wird, springt die Zeit zurück ins 19. Jahrhundert, wo die Geschichte der Axtmörderin Lizzie Borden erzählt wird. Diese wird von Ella Beatty verkörpert, die ein Neuzugang in dem sonst in unterschiedlichen Rollen wiederkehrenden Cast der Serie ist. Ein weiterer Neuzugang ist Darstellerin Rebecca Hall.

Auf Netflix verfehlte die Serie nur knapp den ersten Platz der Serien-Charts und konnte sich dennoch an einer weiteren Thriller-Serie vorbeidrängeln.

Die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 18. September 2026):

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Wird es eine 5. Staffel von Monster geben?

Eine offizielle Bestätigung von Netflix bezüglich einer fünften Staffel der Serie Monster gibt es derzeit nicht, auch wenn der Streamer in der Vergangenheit bereits angedeutet hat, dass die Serie fortgesetzt werden soll.

Eine offizielle Bestätigung wird wohl maßgeblich von den Publikumszahlen bei Netflix abhängen, die die Serie innerhalb der ersten Wochen nach Start verzeichnen kann. Wann Staffel 5 erscheinen und um welche:n Mörder:in sich die neue Season dann drehen könnte, ist ebenfalls noch unklar.