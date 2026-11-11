Eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt endet: Erster Trailer zu Staffel 6 besiegelt das große Finale

Diese Netflix-Serie begleitet uns schon seit 2020, doch dieses Jahr wird ihr Ende besiegelt. Der erste Teaser zu Staffel 6 gibt uns jetzt einen Vorgeschmack auf das Finale.

Für Emily geht ein letztes Mal nach Paris. Doch davor treibt es die von Lily Collins gespielte modebewusste Marketingmanagerin offenbar noch für ein paar heiße Tage nach Griechenland. Das suggeriert zumindest der erste Teaser zur 6. Staffel von Emily in Paris, die die beliebte Netflix-Serie dieses Jahr mit einem großen Finale abschließen wird.

Seht hier den ersten Teaser zu Emily in Paris Staffel 6:

Emily in Paris - S06 Teaser (Deutsch) HD

Emily in Paris Staffel 6: Ein letztes Abenteuer für Lily Collins in Frankreich und Griechenland

Wie Netflix in der offiziellen Synopsis zur 6. Staffel schreibt, startet für Emily darin ein neues Kapitel voller Ambitionen, Romantik und wegweisenden Entscheidungen, die ihre Loyalität auf die Probe stellen. Unerwartete berufliche Konflikte und Veränderungen in ihren Beziehungen lassen sie fragen, wo ihre Zukunft wirklich liegt. Am Ende wartet eine letzte große Entscheidung: zwischen ihrer Karriere, ihrem Herzen und dem Leben, das sie sich in Paris aufgebaut hat.

Welches Leben das ist, wissen alle Fans, die in den letzten fünf Staffeln von Emily in Paris gut aufgepasst haben. Der erste Teaser gewährt uns dahingehend nochmal einen Rückblick, in dem wir die größten und wichtigsten Momente in Emilys großer Paris-Ära nacherleben können.

Danach blicken wir nach vorn, wo eine Reise in Griechenland auf Emily und viele der weiteren bekannten Figuren der Netflix-Serie wartet. Wir erinnern uns: Am Ende von Staffel 5 hat es Gabriel (Lucas Bravo) nach Griechenland verschlagen. Emily schien von der Idee ganz angetan zu sein, ihn dort zu besuchen.

Offenbar zieht es im Finale jedoch nicht nur Emily und Gabriel nach Griechenland, sondern unter anderem auch Mindy (Ashley Park), Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) und Alfie (Lucien Laviscount). Ein sonniges und dramatisches Finale scheint vorprogrammiert.

Wann kommt das Emily in Paris-Finale zu Netflix?

Allzu lange dauert es jetzt nicht mehr, bis die 6. Staffel von Emily in Paris bei Netflix eintrifft und die erfolgreiche Serie abschließt. Die finalen Folgen starten pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen, am 24. Dezember 2026 im Streaming-Abo.

Wie die Datensätze von What's on Netflix zeigen, gehört Emily in Paris zu den erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt. So wurde etwa Staffel 4 über 68 Millionen Mal geschaut. Staffel 4 kam auf über 77 Millionen Views. Staffel 5 konnte dann nur noch knapp 51 Millionen Views verzeichnen. Mit welchen anderen erfolgreichen Serien ihr euch die Wartezeit auf Staffel 6 bei Netflix vertreiben könnt, erfahrt ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die 15 erfolgreichsten Netflix-Serien und was sie taugen

Seit 2023 gewährt der Streaming-Dienst Netflix genaue Einblicke in die Aufrufzahlen seiner Titel. Deshalb knöpfen wir uns im Podcast Streamgestöber die 15 erfolgreichsten Netflix-Serien vor und diskutieren, ob sie neben hohen View-Zahlen auch gute Unterhaltung zu bieten haben.

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