Eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt endet: Staffel 6 wird offiziell die letzte sein

Seit sechs Jahren gehört diese Serie fest zum erfolgreichen Netflix-Repertoire, jetzt geht sie offiziell zu Ende. Die kommende 6. Staffel wird den Hit mit Lily Collins abschließen.

Emily wird ein letztes Mal Paris unsicher machen. Das hat Netflix jetzt offiziell bekannt gegeben. Die kommende 6. Staffel des Serien-Hits Emily in Paris mit Lily Collins wird die Geschichte der modebewussten Marketingmanagerin in der französischen Hauptstadt zu Ende erzählen.

Emily in Paris endet mit Staffel 6: Lily Collins verkündet Drehstart des Serienfinales

Wie Lily Collins selbst in einem Video für Netflix zum besten gab, befindet sich die im Januar bestätigte 6. Staffel von Emily in Paris jetzt offiziell in Produktion. Der Dreh ist in Griechenland gestartet, wohin Emily in den neuen Folgen einen Abstecher machen wird, um Gabriel (Lucas Bravo) zu besuchen, bevor sie erneut nach Paris zurückkehrt.

Gleichzeitig erklärte Collins, dass die kommende Staffel die Geschichte von Emily in Paris offiziell abschließen werde – doch Fans dürfen sich dennoch freuen:

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Staffel 6 wird euch alles, was ihr an der Serie liebt, liefern und als letztes Kapitel in Emilys Abenteuer ihres Lebens dienen. Unser gesamter Cast und die Crew stecken ihr Herzblut in diese fantastische Abschiedsstaffel, die wir jetzt drehen. Ich kann es gar nicht erwarten, [...] mit euch unsere finale Staffel auf die eleganteste Art bisher zu feiern.

Auch Serienschöpfer Darren Star teilte ein paar wehmütige Worte via Variety mit den Fans:

Emily in Paris mit diesem großartigen Team zu machen, war die Reise eines Lebens. Während wir zur letzten Staffel aufbrechen, bin ich Netflix, Paramount und, am wichtigsten, den Fans so dankbar, diese unglaubliche Reise mit uns bestritten zu haben. Wir können es nicht erwarten, dieses letzte Kapitel mit euch zu teilen. Danke, dass wir Teil eures Lebens sein und eure Reiseträume genau wie eure Liebe für Paris inspirieren durften. Wir werden für immer Emily in Paris haben!

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Auch wenn weder Netflix, noch Collins und Star offizielle Gründe für das Staffel 6-Ende genannt haben, wird dieses höchstwahrscheinlich mit den sinkenden Publikumszahlen zusammenhängen, die die Serie über die Jahre verkraften musste. Wie aus den Datensätzen von What's on Netflix hervorgeht, wurde Staffel 1 etwa noch 71 Millionen Mal geschaut, Staffel 5 dagegen nur noch rund 30 Millionen Mal. Dennoch konnte jede Staffel von Emily in Paris bisher in zahlreichen Ländern mühelos die Spitzenposition der Netflix-Charts erobern – auch in Deutschland.

Wann kommt Emily in Paris Staffel 6 zu Netflix?

Da die Dreharbeiten nun offiziell begonnen haben, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis wir die finale 6. Staffel von Emily in Paris zu Gesicht bekommen. Denn in der Vergangenheit wurden die Staffeln in einem unglaublichen Tempo produziert. Über fünf Jahre sind fünf Staffeln (!) der Serie erschienen – dass das Finale noch dieses Jahr bei Netflix eintrifft, dürfte demnach beschlossene Sache sein.

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Während ein genauer Starttermin noch aussteht, hat der What's Next-Trailer von Netflix dahingehen bereits einen verräterischen Hinweis gegeben, dass wir tatsächlich noch 2026 mit einer Rückkehr von Emily in Paris rechnen dürfen. Neben Lily Collins und Lucas Bravo werden unter anderem Ashley Park als Mindy, Lucien Laviscount als Alfie, Samuel Arnold als Julien und Bruno Gouery als Luc in den finalen Folgen zu sehen sein.