Eine der größten Abenteuergeschichten wird als Serie neu aufgelegt: Epische Schatzsuche im 18. Jahrhundert

Alle an Deck für die nächste Neuinterpretation eines großen Klassikers: Die Abenteuergeschichte Die Schatzinsel erhält nämlich ein Serien-Remake, für das bereits die ersten Stars feststehen.

Erst kürzlich startete mit Lord of the Flies die Serien-Neuauflage eines legendären Literaturklassikers. Nun entsteht schon die nächste Adaption eines Kultromans: Mit Treasure Island produzieren die Streaming-Dienste Paramount+ und MGM+ gemeinsam ein Serien-Remake von Robert Louis Stevensons Piraten-Abenteuer Die Schatzinsel, wie Variety exklusiv berichtet.

Die Dreharbeiten zu dem als "mutige, hochkarätige Coming-of-Age-Abenteuerserie für eine neue Generation" angekündigten Projekt haben bereits diesen Monat begonnen, weshalb auch schon die ersten beteiligten Stars durchgesickert sind. Und der Cast kann sich durchaus sehen lassen.

Abenteuerserie Treasure Island versammelt bekannte Gesichter vor der Kamera

Für die ikonische Rolle des gewieften Piraten Long John Silver wurde David Oyelowo verpflichtet, der als Martin Luther King in Selma seinen Durchbruch in Hollywood feierte und u. a. noch das Sci-Fi-Epos Interstellar sowie die Apple-Serie Silo in seiner Vita stehen hat.

Ebenfalls zur Treasure Island-Besetzung gehören noch Marvel- und Mission: Impossible-Star Hayley Atwell als Bess Hawkins, Tom Sweet (Der Nussknacker und die vier Reiche) als deren Sohn Jim, Jack Huston (Boardwalk Empire) als britischer Spion Aaron Graham und Tomer Capone (The Boys) als Billy Bones.

Im Roman Die Schatzinsel geht es um den Jungen Jim Hawkins, dem eine Schatzkarte in die Hände fällt und der daraufhin gemeinsam mit dem Piraten Long John Silver eine abenteuerliche Reise antritt, um das wertvolle Gut aufzuspüren. Es ist zu vermuten, dass das Serien-Remake an der Geschichte ein paar Änderungen vornimmt, da beispielsweise die Figur des Aaron Graham in Stevensons Roman nicht auftaucht. Zudem soll Jims Mutter Bess eine größere Rolle als in der Vorlage einnehmen.

Beliebter Klassiker: Die Schatzinsel wurde bereits etliche Male verfilmt

Das Serienprojekt Treasure Island ist natürlich nicht der erste Versuch, den 1883 veröffentlichten Abenteuerroman zu verfilmen. Mittlerweile gibt es zahlreiche Adaptionen in Film- und Serienform, die seitdem das Licht der Welt erblickten. Zu den bekanntesten Umsetzungen gehören wohl die Disney-Version Die Schatzinsel von 1950, Brian Hensons wilde 1996er-Variante Muppets - Die Schatzinsel mit Tim Curry als Long John Silver und eventuell noch der starbesetzte TV-Streifen Die Schatzinsel (1990) mit Charlton Heston, Christopher Lee und Christian Bale (!).

Kreiert wurde das aktuelle Remake von Robert Murphy (Inspektor Banks), als Regisseur und Produzent fungiert außerdem Jeremy Lovering (Slow Horses).

Der Starttermin von Treasure Island steht zwar noch nicht fest, wird aber voraussichtlich ins Jahr 2027 fallen. Paramount+ übernimmt die Veröffentlichung in Großbritannien und Irland, während MGM+ den US-Release verantwortet. Bei welchem Streamer die aus sechs Episoden bestehende Piratenserie in Deutschland landen wird, muss sich hingegen erst noch zeigen.