Eine der größten Abenteuerlegenden aller Zeiten wird so düster wie nie verfilmt: Neuer Trailer mit Hugh Jackman

Ein neuer Robin Hood-Film steht in den Startlöchern, doch er soll ganz anders werden als alles, was wir je über den berühmten Dieb gesehen haben. Das verspricht der neue Trailer.

Erst letztes Jahr ist uns die Geschichte des Königs der Diebe in frischem Gewand präsentiert worden, als die Serie Robin Hood mit Jack Patten als groß angelegtes Abenteuerepos gestartet ist. Jetzt steht bereits die nächste Umsetzung um die berühmte Heldenfigur in den Startlöchern, die jedoch ganz anders werden soll, als die vielen Adaptionen vor ihr.

Hugh Jackman spielt in The Death of Robin Hood eine gealterte Version des Helden, der ein völlig anderes Leben zu führen scheint. Das zumindest legt das der neue Trailer nahe, den es jetzt zu sehen gibt.

Seht hier den neuen Trailer zu The Death of Robin Hood:

The Death of Robin Hood - Trailer 2 (English) HD

The Death of Robin Hood: Hugh Jackman in einer düsteren Version der Abenteuergeschichte

In The Death of Robin Hood hat der Gesetzlose seine besten Jahre hinter sich und wird mit seiner schweren Vergangenheit als Mörder und Verbrecher konfrontiert. Dabei leidet er selbst unter schweren Verletzungen und ist auf die Hilfe anderer angewiesen. Könnte eine mysteriöse Frau ihm die heiß ersehnte Absolution gewähren?

Die düstere Abenteuergeschichte entspringt der Hit-Schmiede A24 und hat den Regisseur Michael Sarnoski im Gepäck, der schon mit seinem Debüt Pig bei der Kritik Anklang fand und mit A Quiet Place: Tag Eins Erfolge feiern konnte. Sarnoski hat neben Jackman einen Star-Cast um Jodie Comer (Killing Eve), Bill Skarsgård (Es), Murray Bartlett (The White Lotus) und Noah Jupe (A Quiet Place) versammelt.

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Wann kommt The Death of Robin Hood ins Kino?

Lange dauert es nicht mehr, bis wir die düstere Robin Hood-Version im Kino zu sehen bekommen. Der Film startet hierzulande am 18. Juni 2026 in den Lichtspielhäusern.

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