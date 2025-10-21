Eine der größten Abenteuerreihen der letzten 10 Jahre geht weiter: Endlich gibt es ein neues Lebenszeichen zu Teil 3

Eine extrem erfolgreiche Abenteuerreihe soll nach 7 Jahren ins Kino zurückkehren. Vom kommenden 3. Teil gibt es jetzt ein neues Lebenszeichen: Es regnet Geld.

Nichts ist auf eine so gemütliche Art aufregend wie ein guter Abenteuerfilm. Vielleicht lässt sich so der Erfolg des Jumanji-Reboots erklären: Angefangen mit Jumanji: Willkommen im Dschungel legten zwei Filme das Universum des 90er-Kultfilms als große Hits wieder auf. Nach Jahren des Wartens soll auch ein dritter Teil ins Kino kommen. Gegenwärtig ist Jumanji 3 offenbar auf dem besten Wege, ein Mega-Blockbuster zu werden – dank jeder Menge Geld.

Abenteuer-Sequel Jumanji 3 schnappt sich 40 Millionen Dollar

Wie der Hollywood Reporter berichtet, bekam Jumanji 3 kürzlich 43,9 Millionen US-Dollar an Steuergutschriften zugesprochen. Es handelt sich um ein Subventionsprogramm des US-Bundestaates Kalifornien, das die Filmproduktion in der Region ankurbeln soll.

Wer von Teil 3 also absoluten Blockbuster-Bombast erwartet, kann sich von den finanziellen Anreizen bestätigt sehen: Wenn die Produktion bereits 40 Millionen Dollar an Subventionen benötigt, werden die gesamten Produktionskosten wohl ungleich höher sein.

Schaut hier den Trailer zum letzten Jumanji-Film:

Jumanji: The Next Level - Trailer (Deutsch) HD

Wie The Numbers zeigt, kosteten die beiden Vorgänger Jumanji: Willkommen im Dschungel und Jumanji: The Next Level jeweils etwa 90 Millionen und 125 Millionen US-Dollar. Im Gespräch mit Virgin Radio suggerierte Hauptdarsteller Dwayne Johnson bereits, dass es sich bei Teil 3 um das Finale der Reboot-Reihe handeln könnte – womöglich soll zu diesem Anlass noch einmal ein besonders teures Feuerwerk abgebrannt werden.

Details zur Story des dritten Reboot-Teils sind bisher nicht bekannt. Es steht allerdings fest, dass der Hauptcast – neben Johnson Karen Gillan, Kevin Hart und Jack Black – in ihren bekannten Rollen zurückkehren wird.

Wann erscheint Jumanji 3 im Kino?

Ein US-Starttermin für den dritten Teil der Reboot-Reihe steht bereits: Am 11. Dezember 2026 soll der Abenteuer-Blockbuster dort in die Kinos kommen. Es ist mit einer zeitnahen Veröffentlichung in Deutschland zu rechnen, einen offiziellen Zeitpunkt gibt es aber noch nicht.