Eine der größten Abenteuerserien des letzten Jahres geht weiter: Sie erfindet eine 600 Jahre alte Legende neu

Dieses legendäre Abenteuer wurde schon über 60 Mal verfilmt, letztes Jahre wurde es als Serie neu aufgelegt. Jetzt wurde eine 2. Staffel mit Herr der Ringe- und Game of Thrones-Star Sean Bean bestätigt.

Die 600 Jahre alte Legende von Robin Hood ist eine der größten Abenteuergeschichten aller Zeiten und wurde bereits zahlreiche Male für Film und Fernsehen verfilmt. Letztes Jahr hat uns mit Robin Hood eine brandneue Adaption in Serienform erwartet, in der Jack Patten (War Machine) in die Fußstapfen von Kevin Costner, Russell Crowe und vielen weiteren Schauspielern als König der Diebe trat.

Jetzt darf sich die Abenteuerserie über weitere Folgen freuen, denn eine 2. Staffel wurde für die Neuverfilmung bestätigt.

Robin Hood bekommt Staffel 2: Abenteuerserie mit Herr der Ringe-Star Sean Bean

Die Robin Hood-Serie dreht sich um den Angelsachsen Rob (Patten), der sich während der normannischen Eroberung Englands in Marian (Lauren McQueen) verliebt – ausgerechnet die Tochter eines Normannen-Lords. Gemeinsam kämpfen die beiden für Freiheit und Gerechtigkeit im Land, während Rob zum Anführer einer Rebellengruppe aufsteigt und von Marian im Hof des Königshauses eingeschleust wird.

Wie Variety berichtet, wird Staffel 2 die Welt von Robin Hood nun über Sherwood und Nottingham hinaus erweitern und die verräterischen Höfe von England, Frankreich und Rom beleuchten, die die Rebellion der Außenseiter in eine gefährliche Schlacht für die Seele des Königreichs überführen. Rob und Marian werden dabei in den Dunstkreis der Könige und Königinnen hineingezogen und gezwungen, mit Politik, Gold und Verrat für die Zukunft der Sachsen zu kämpfen. Der anfängliche Überlebenskampf wird jedoch schon bald zu einer Abrechnung mit Macht.

Neben Jack Patten und Lauren McQueen sind in der Serie unter anderem Sean Bean (Herr der Ringe) als Sheriff von Nottingham, Lydia Peckham (Planet der Affen: New Kingdom) als Priscilla von Nottingham, Steven Waddington (Uncharted) als Earl von Huntingdon und Connie Nielsen (Gladiator) als Königin Eleanor von Aquitaine zu sehen.

Wann und wo kommt die Abenteuer-Fortsetzung Robin Hood Staffel 2?

Die 1. Staffel von Robin Hood ist am 28. Dezember 2025 bei MGM+ zu Ende gegangen und zu einer der vier erfolgreichsten Originalserien des Streamers geworden. Wann Staffel 2 erscheint, wurde noch nicht offiziell bekanntgegeben. Wir rechnen aufgrund der aufwendigen Produktion mit einem Start jedoch nicht vor Ende 2027.

Die neue Season soll wie ihr Vorgänger wieder 10 Episoden umfassen. In Deutschland kann MGM+ etwa als kostenpflichtiger Kanal bei Amazon Prime Video dazugebucht werden.

