Eine der größten Fantasy-Reihen bei Netflix: Vor allem die ersten beiden Teile sind zeitlose Klassiker

Fantasy besteht nicht nur aus Der Herr der Ringe und Harry Potter. Bei Netflix könnt ihr alle vier Teile einer sehr unterhaltsamen Filmreihe schauen, die nach vielen Jahren endlich fortgesetzt wird.

Wenn es um die populärsten Fantasy-Abenteuer unserer Zeit geht, fallen schnell Worte wie Mittelerde und Hogwarts, ganz zu schweigen von Westeros. Diese Geschichten sind alle groß, episch und düster. Anfang der 2000er Jahre ging jedoch eine Reihe an den Start, die das alles nicht ganz so ernst genommen hat: Shrek.

Der wilde Streifzug durch das Fantasy-Genre, sämtliche Märchenklassiker und im Grunde die Gesamtheit der Popkultur hat bis dato vier äußerst amüsante Filme sowie diverse Ableger hervorgebracht. Die Hauptreihe könnt ihr euch aktuell komplett bei Netflix im Abo anschauen. Und Teil 5 befindet sich auch schon auf dem Weg.

Beste Fantasy-Unterhaltung mit Shrek bei Netflix

Eigentlich will Shrek nur seine Ruhe haben. Der Oger lebt zurückgezogen in einem Sumpf. Eines Tages muss er jedoch schockiert feststellen, dass der fiese Lord Farquaad sämtliche Fabelwesen, die er nicht in seinem eigenen Land haben will, dort abgeladen hat. Um die ungebetenen Gäste loszuwerden, geht Shrek einen Deal ein: Er soll für Farquaad die Prinzessin Fiona befreien, damit der mächtige Herrscher sie heiraten kann.

Fiona befindet sich in einem hohen Turm, der von einem feuerspeienden Drachen bewacht wird. Der Weg dahin ist ein beschwerlicher – und er wird noch beschwerlicher durch einen unermüdlich quasselnden Esel namens Esel, der Shrek nicht von der Seite weicht. Als wären die Nerven des Ogers nicht schon strapaziert genug, gerät er dann auch noch in einen Gewissenskonflikt, als er Gefühle für Fiona entwickelt.

Aus dieser Geschichte ist inzwischen ein ganzes Franchise geworden, das munter Genre-Tropen und Klischees auseinandernimmt und sich gerne auf der Metaebene bewegt. Die Shrek-Filme sind humorvoll, verspielt und trotz all der abgeklärten Jokes tatsächlich sehr aufrichtig und berührend. Gerade die ersten beiden Teile rauschen zudem mit einem unglaublichen Tempo vorbei und gelten völlig zu Recht als moderne Klassiker.

Alle Shrek-Filme bei Netflix im Überblick:

Darüber hinaus sind im Lauf der Jahre diverse Ableger und Kurzfilme erschienen. Am bekanntesten sind die Spin-offs, die sich um den gestiefelten Kater drehen, der eine eigene Serie sowie zwei Kinofilme erhalten hat. Bei Netflix steht aktuell allerdings nur sein erstes Soloabenteuer, Der gestiefelte Kater, als Stream zur Verfügung.

Fantasy-Nachschub: Shrek 5 befindet sich auf dem Weg

An diesem Punkt ist das Franchise noch nicht zu Ende. Nach einer langen Pause kündigte die Animationsschmiede DreamWorks letztes Jahr offiziell die Arbeit an Teil 5 der Shrek-Reihe an. Dieser startet am 30. Juni 2027 in den deutschen Kinos und bringt – zumindest in der englischen Version – die drei zentralen Stars des Originals zurück: Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Esel) und Cameron Diaz (Fiona).