Eine der größten Fantasy-Serien von Netflix ist zurück: Ich habe Avatar Staffel 2 geschaut und verrate euch, ob sich das Wiedersehen lohnt

Viele Fantasyserien hat Netflix nicht mehr im Programm. Avatar: Herr der Elemente dürfte dieses Jahr der größte magische Vertreter des Streamers bleiben. Doch gelingt die Rückkehr in Staffel 2?

Ich verehre die Zeichentrickserie Avatar: Der Herr der Elemente als eines der schönsten animierten Fantasy-Abenteuer, die das Fernsehen je hervorgebracht hat. Vor zwei Jahren konnte ich mich auch mit Netflix' Realserie größtenteils anfreunden. Die Neuauflage war nicht perfekt, verstand aber trotz geraffter Erzählung den emotionalen Kern ihrer Vorlage und vor allem die heißgeliebten Figuren.

Nun meldet sich Netflix' Avatar: Der Herr der Elemente nach über zwei Jahren zurück und muss die nächste Hürde meistern: beim Wiedersehen die Geschichte weiterzuentwickeln, ohne dabei als "Mittelstaffel" (vor dem Ende mit Staffel 3) auf der Stelle zu treten. Ob das in Staffel 2 gelingt, verrate ich euch im spoilerfreien Serien-Check zu den sieben neuen Folgen.

Fantasy-Rückkehr mit Staffel 2: Der Avatar lässt als Herr der Elemente die Erde bei Netflix beben

In einer Welt, in der manche Menschen jeweils eines der Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft bändigen können, gibt es nur einen, der lernen kann, sie alle zu beherrschen: der Avatar. Die neuste Inkarnation dieses Auserwählten ist der junge Aang (Gordon Cormier), der als letzter überlebender Luftbändiger einer schwierigen Aufgabe gegenübersteht: die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, nachdem der Feuerlord die übrigen Länder unterjocht hat.

Nachdem Aang an der Seite der Wassernation am Ende von Staffel 1 eine große Schlacht bestritten hat und von Katara (Kiawentiio) im Wasserbändigen unterrichtet wurde, steht in Staffel 2 der Netflix-Serie der nächste Schritt auf seinem Weg zum "Herrn der Elemente" an: das Erdbändigen zu erlernen. Mit seinen Freunden Katara und Sokka (Ian Ousley) sowie seinen tierischen Wegbegleitern, Fluglemur Momo und Himmelsbison Appa, begibt er sich deshalb in die belagerte Erdhauptstadt Ba Sing Se. Schon unterwegs findet er im blinden Mädchen Toph Beifong (Miyako) eine unerwartete Lehrerin.

Schaut hier den Trailer zur 2. Staffel Avatar: Herr der Elemente

Avatar: Der Herr der Elemente - S02 Trailer (Deutsch) HD

Ich bin froh, dass Avatar inmitten des Sterbens von Netflix' Fantasy-Serien weiter mutig die Genre-Fahne in der ansonsten Thriller-dominierten Einheitskost des Streamers hochhält. Erneut orientiert sich Avatar in Staffel 2 nah an den Impulsen der Vorlage. Deren 20 Folgen werden diesmal auf sieben Episoden verdichtet, wodurch notwendigerweise einiges wegfällt. (Sorry, kein Bär Bosco und keine große Appa-Entführungs-Episode, liebe Fans.)

Auch vor Avatar macht das Stranger Things-Problem alternder Jungdarsteller aber nicht halt: Aang-Darsteller Gordon Cormier hat sich in den letzten zwei Jahren vom niedlichen Erlöser zum ungelenken Teenager-Auserwählten gewandelt. Daran muss man sich erst einmal gewöhnen, auch wenn es zur neuen Handlung passt. Denn bevor sie irgendjemanden retten können, müssen die Figuren sich hier erst einmal selbst finden.

Fantasy-Abenteuer Avatar: Was in Staffel 2 gleich bleibt und was sich ändert

Nachdem Staffel 1 als Einführung in Aangs Welt die eigentlichen Lehrstunden zum Thema Wasserbändigen unter den Tisch fallen ließ, nimmt sich Staffel 2 mehr Zeit, die Hürden seines Unterrichts zu zeigen. Gleich zu Beginn kann ich ein Schmunzeln nicht unterdrücken, wenn Katara mitten im aktiven Kampf Aangs Handstellung korrigiert (ihr Äquivalent zu Hermines "Es heißt LeviOsa, nicht LeviosA"?). Später schindet Toph den armen Avatar mit ihren unerbittlichen Lehrmethoden zum Thema Erde.

Die flammenden, elektrisierten und wasserspritzenden coolen Kämpfe sehen dank der ihnen zugrunde liegenden Martial-Arts-Bewegungen immer noch super aus, auch wenn der einheitliche Netflix-Look in Avatar nicht ganz totzukriegen ist. Was bei parallel laufenden Fantasy-Konkurrenten wie House of the Dragon (mit größeren Drachen und besseren Effekten) leider auffällt. Trotz seines Titels definierte sich der Herr der Elemente ohnehin eher über seine liebenswürdigen Charaktere als seine Effekthascherei (was die Serie nur im finalen CGI-Kampf kurz vergisst).



Die berührende Beziehung des verstoßenen Feuerprinzen Zuko zu seinem Onkel Iroh (Paul Sun-Hyung Lee) hält das Herz des Bösewichts (Dallas Liu), der längst keiner mehr ist, zum Glück weiter am Schlagen. Wenn er nach Kindheitsrückblenden darüber spricht, wie sehr er sein eigenes vernarbtes Gesicht hasst, möchte man ihn trotz aller Fehlentscheidungen einfach nur in den Arm nehmen. Zukos Schwester Azula (Elizabeth Yu) löst ihn in seiner Schurkenposition ab, hätte zusammen mit ihren Sidekicks Mai (Thalia Tran) und Ty-Lee (Momona Tamada) allerdings ein paar charakterliche Schattierungen mehr vertragen.



Dafür dürfen Staffel 1-Gaststars wie Rebell Jet (Sebastian Amoruso) für einen Nachschlag zurückkehren und neue Gesellen wie ein Erdbändiger namens "der Brocken" ihren lustigen Fußabdruck hinterlassen.



An ihre größte Hürde stößt die Serienrückkehr mit dem Haupthandlungsort Ba Sing Se. Denn nach coolen Abenteuern mit monströsen Seeschlangen verlassen die Helden ab Folge 3 die ummauerte Stadt nicht mehr, wo der Krieg kategorisch geleugnet wird. Hier droht, gefangen in den Mühlen der Stadtbürokratie, der erzählerische Stillstand. Darüber können auch die epischen Gebirge, die willkürlich die Episodentitel verzieren, nicht hinwegtäuschen. Selbst der in Staffel 2 der Zeichentrickvorlage hervorstechende Ausflug in die Geister-Bibliothek mit Grusel-Eule Wan Shi Tong wird aus der Wüste in die Metropole verlegt. Erst beim zweiten Hinsehen erkenne ich, dass die Reise in Avatar diesmal eine andere Form annimmt.

Fantasy-Kniff: Avatar macht in Staffel 2 aus der äußeren eine innere Reise

Statt Held:innen, die wie in Staffel 1 eine Reise durch abwechslungsreiche Fantasy-Landschaften zurücklegen, verlegt die zweite Season von Avatar: Herr der Elemente das Staffel-Ziel ins Innenleben. Während der langwierigen Wartezeit auf eine Audienz mit dem Erdkönig absolviert jede:r im Team eine persönliche Reise.

Ian Ousley gewinnt seinem Sokka immer noch die lustigsten Facetten im ganzen Avatar-Cast ab, muss aber erst das Trauma von Yues Verlust überwinden, bevor er sich auf eine neue Beziehung mit Kyoshi-Kriegerin Suki (Maria Zhang) einlassen kann. Aang fürchtet die Macht seines Avatar-Zustands und darf erst zum Erdbändiger werden, wenn er mit seinen Gefühlen ins Reine kommt. Katara zieht nach den absolvierten Wasserlehrstunden eine neue Karriere als Kriegerin in Betracht, stößt mit ihrer Vigilanten-Identität der "Bemalten Lady" aber an die Grenzen ihrer Moral. Avatars Daredevil Toph muss unter ihrer Stärke den Mut zur Freundschaft finden. Und Zuko tauscht seinen Glatzen-Zopf nicht nur gegen eine Boyband-Frisur ein, sondern hadert als "Blauer Geist" auch innerlich mit seiner Zugehörigkeit zwischen allen Fronten.

Am Ende von Staffel 2 herrscht für alle zum Glück mehr Klarheit. Auch wenn der Weg dorthin für die Figuren (und für mich) etwas Arbeit und Durchhaltevermögen bedeutet. Wer Staffel 1 der Netflix-Serie mochte, wird auch Staffel 2 viel abgewinnen können und sich anschließend auf den Fantasy-Abschluss mit Staffel 3 freuen. Denn den Grundstein zum großen Finale errichten die neuen Folgen in bester Erdbändiger-Manier bereits.

Dieser Serien-Check basiert auf allen 7 Folgen der 2. Staffel Avatar: Herr der Elemente, die Netflix am 25. Juni 2026 veröffentlicht hat.

Podcast-Erinnerung: Das war Netflix’ 1. Staffel des Fantasy-Remakes Avatar: Herr der Elemente

Mit Avatar: Herr der Elemente hat Netflix eine gefeierte Animationsserie im Realfilm-Gewand neu aufgelegt. Aber kann das Live-Action-Remake von Avatar die hohen Erwartungen diesmal erfüllen, nachdem die erste Adaption des Fantasy-Abenteuers fürs Kino misslang?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir schauten uns zu Staffel 1 die Stärken und Schwächen der Avatar-Serie als Fantasy-Unterhaltung an und gingen als Fans der Vorlage auch detailliert auf Änderungen, versteckte Details und Easter Eggs ein.