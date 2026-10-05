Bei Netflix streamt jetzt eine der größten Fantasyserien von Disney+ – aber nur 3 Monate lang

Netflix und Disney haben einen neuen Deal abgeschlossen, durch den einige Filme und Serien für kurze Zeit auf beiden Streaming-Plattformen verfügbar sind. Moviepilot erklärt euch Details dazu.

Normalerweise streamen Netflix und Disney+ ihre Inhalte komplett unabhängig voneinander. Ein neuer Deal zwischen den beiden Anbietern sorgt jetzt aber für eine Kooperation, durch die einige Filme und Serien des Mäusekonzerns für einen limitierten Zeitraum im Netflix-Abo verfügbar sind. So ist dort nun auch die Percy Jackson-Serie zu finden.

Dank neuem Deal: Staffel 1 und 2 der Percy Jackson-Serie jetzt im Netflix-Abo

Wie unter anderem Variety berichtet, ist Percy Jackson: Die Serie seit dem 4. Oktober für insgesamt drei Monate im Netflix-Abo verfügbar. Hier könnt ihr ab sofort Staffel 1 und 2 des Fantasy-Abenteuers streamen. Disney nutzt den Konkurrenten dadurch als zeitlich begrenzte Promotionsfläche, bevor exklusiv bei Disney+ am 20. November die 3. Staffel der Percy Jackson-Serie Premiere feiert. Daneben hat Netflix für drei Monate nun auch alle fünf Ice Age-Filme ins Programm aufgenommen.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zur 1. Staffel der Percy Jackson-Serie schauen:

Percy Jackson: Die Serie - S01 Trailer (Deutsch) HD

Daneben hat Netflix für drei Monate nun auch alle fünf Ice Age-Filme ins Programm aufgenommen. Ab dem Frühjahr 2027 werden dank des neuen Deals außerdem die Animationsfilme Soul, Elio und Raya und der letzte Drache ins Netflix-Angebot aufgenommen.

Die Percy Jackson-Serie basiert abermals auf der populären Romanreihe von Autor Rick Riordan, der diesmal selbst bei der Adaption involviert war. Erneut geht es um den jungen Percy Jackson (Walker Scobell), der eines Tages herausfindet, dass er der Sohn von Poseidon ist. Um es im Kampf mit den Titanen aufnehmen zu können, wird er im Camp Half-Blood mit anderen Halbgöttern ausgebildet. Hier freundet sich Percy mit der Tochter von Athene Annabeth Chase (Leah Jeffries) an, während er außerdem von seinem besten Freund Grover Underwood (Aryan Simhadri) unterstützt wird.

Staffel 1 und 2 der Percy Jackson-Serie bestehen aus jeweils acht Folgen, die ihr ab jetzt drei Monate lang im Netflix-Abo (und wie gewohnt dauerhaft bei Disney+) streamen könnt.

Und falls ihr wissen wollt, welche Serien-Highlights ihr im neuen Monat sonst noch schauen könnt, hört hier rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober Stephen King-Horror bei Amazon, monströse Mystery bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers. Unter den 15 Highlights finden sich zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.