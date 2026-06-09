Eine der größten Filmreihen von Netflix kehrt in 3 Wochen zurück: Erster langer Trailer entfesselt neues Krimi-Abenteuer mit Millie Bobby Brown

Seit 2020 ist Millie Bobby Brown neben Stranger Things auch das Gesicht dieser erfolgreichen Netflix-Reihe. Was uns in Teil 3 erwartet, zeigt jetzt der erste lange Trailer.

Millie Bobby Brown gehört heute zu den größten Stars, die das Haus Netflix hervorgebracht hat. Das ist vor allem ihrer Rolle der Eleven in Stranger Things zu verdanken, die sie über neun Jahre innehatte. Seit 2020 ist sie jedoch auch das Gesicht einer erfolgreichen Krimi-Abenteuerreihe des Streamers: Enola Holmes.

Nachdem mit Enola Holmes 2 rund zwei Jahre nach dem Erstling eine Fortsetzung erschienen war, steht jetzt endlich frischer Nachschub ins Haus: Enola Holmes 3 startet in wenigen Wochen bei Netflix und was uns darin erwartet, zeigt jetzt der brandneue Trailer.

Seht hier den Trailer zu Enola Holmes 3:

Enola Holmes 3 - Trailer (Deutsch) HD

Krimi-Abenteuer mit Millie Bobby Brown geht bei Netflix weiter: Ein neuer Fall in Enola Holmes 3

Für ihr drittes Filmabenteuer zieht es die junge Ermittlerin nach Malta, wo die Hochzeit mit Viscount Tewkesbury (Louis Partridge) stattfinden soll. Doch der besondere Tag wird von einem neuen Fall unterbrochen, der Enola Persönliches und Privates so sehr miteinander vermischen lässt wie nie zuvor. Denn ausgerechnet ihr großer Bruder Sherlock Holmes (Henry Cavill) wird entführt. Wird es ihr gelingen, den Meisterdetektiv rechtzeitig zu finden – und an ihrer eigenen Hochzeit teilzunehmen?

Wie der neue Trailer zeigt, entspinnt sich daraus ein aberwitziges Krimi-Abenteuer vor einer ganz anderen Kulisse als bei den zwei Vorgängern, die im grauen Großbritannien des 19. Jahrhunderts spielten. Inmitten der Hitze Maltas scheint Tewkesbury vergebens auf seine Braut in spe zu warten, die alle Hände voll mit gefährlichen und gewalttätigen Situationen hat. Wir dürfen gespannt sein, wie das Abenteuer ausgeht.

Für Enola Holmes 3 nahm erstmals Philip Barantini auf dem Regiestuhl Platz, der sich zuletzt mit der Inszenierung des Netflix-Hits Adolescence einen Namen machte. Sein Kollege Jack Thorne zeichnet hingegen einmal mehr für das Drehbuch verantwortlich, nachdem er auch die Skripte der ersten beiden Teile zu Papier brachte.

Darüber hinaus wird auch Himesh Patel als Dr. John Watson zurückkehren, nachdem dieser in der Post-Credit-Szene von Enola Holmes 2 eingeführt wurde. Außerdem dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit Helena Bonham Carter als Eudoria Holmes sowie Sharon Duncan-Brewster als Mira Troy aka Moriarty freuen.

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Wann kommt Enola Holmes 3 zu Netflix?

Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis Enola Holmes 3 bei Netflix eintrifft. Das Krimi-Abenteuer zieht am 1. Juli 2026 im Programm des Streamers ein.

Wer danach auf weitere Fortsetzungen hofft, darf unbesorgt sein. Auch wenn Netflix bisher keine weiteren Sequels bestätigt hat, gibt es durch Nancy Springers bis dato neun Bände umfassende Romanvorlagen reichlich Stoff für mehr Filmabenteuer mit Millie Bobby Brown.