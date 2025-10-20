Eine der größten Horror-Reihen geht weiter: Erster Teaser verkündet wichtigen Meilenstein und den Starttermin

Ein legendäres Horror-Franchise steht vor seiner blutigen Rückkehr. Die Dreharbeiten zum nächsten Kapitel sind abgeschlossen und der erste Teaser liefert uns einen kleinen Vorgeschmack.

Nach dem gefeierten Teil Evil Dead Rise aus 2023, kehren die Untoten nun zurück. Mit Evil Dead Burn geht das große Horror-Franchise in die nächste Runde. Wie Collider berichtete, sind die Dreharbeiten abgeschlossen und passend dazu veröffentlichte der Evil-Dead Account auf X einen ersten kleinen Behind the Scenes-Teaser.

Legendäre Horror-Reihe kehrt zurück: Seht hier den ersten Evil Dead Burn-Teaser

Im Teaser wird die Vorstellungskraft angeregt, denn zu sehen bekommen wir nicht viel, dafür aber zu hören.



Im kurzen Video ist Wednesday-Star Hunter Doohan zu sehen, wie er wütend auf etwas einschlägt – vermutlich einen der berüchtigten Deadites. Damit wird Evil Dead Burn hoffentlich in die Fußstapfen des bitterbösen FSK-18-Vorgängers Evil Dead Rise treten, der nicht nur 6.500 Liter Kunstblut lieferte, sondern auch einen der besten Horrorfilme 2023.

Neben Doohan gehören in der Fortsetzung außerdem Souheila Yacoub (Dune: Part Two), Luciane Buchanan (The Night Agent) und Tandi Wright (Pearl) zum Cast.

Evil Dead Burn wird ein böser, schmerzhafter Film

Gedreht wurde seit Juli in Neuseeland unter der Regie von Sébastien Vanicek. Die Handlung wird bislang unter Verschluss gehalten. Der französische Regisseur arbeitete wie in seinem letzten Film Spiders - Ihr Biss ist der Tod (2023) wieder mit Drehbuchautor Florent Bernard zusammen.

Laut Collider verriet Vaniček in einem Interview mit Konbini, dass der neue Teil ein böser, schmerzhafter Film werden solle und womöglich sein vorerst letzter Horrorfilm:

Ich habe dem Studio gesagt, dass ich einen fiesen Film machen will – einen Film, der weh tut, aus dem man herausgeht und sich geprüft fühlt. Ich werde all den Horror, den ich in mir trage, hineinlegen; es wird kathartisch sein. Und wenn ich danach meine Karriere nicht ruiniert habe und weiter Filme machen darf, dann werde ich mich einem anderen Genre zuwenden – etwas jenseits des Horrors!

Evil Dead Burn soll ab dem 24. Juli 2026 in die US-amerikanischen Kinos einziehen. Der deutsche Starttermin wird vermutlich in einen ähnlichen Zeitraum fallen.

