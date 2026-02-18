Eine der größten Kultserien der 90er soll dieses Jahr zurückkehren – mit einem der Originalstars, um den es still geworden war

Die neue Baywatch-Serie ist noch für dieses Jahr im US-Fernsehen eingeplant. Nun ist auch ein Originalstar von damals dabei, aber vermutlich niemand, der euch als Erstes in den Sinn kam.

Die 90er-Jahre-Serie Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu war ein seltsames Phänomen. Sie hatte ein wöchentliches Mega-Publikum von 1,1 Milliarden Zuschauenden, wurde aber in elf Staffeln nicht einmal für einen Emmy nominiert. Trotzdem glaubt man beim US-Sender FOX zumindest an den Wiedererkennungswert der Marke und bestellte im letzten Jahr eine brandneue Staffel als Reboot.

Nun ist auch einer der damaligen Stars an Bord. Allerdings ist es weder David Hasselhoff noch Pamela Anderson, die beiden, die man am ehesten mit Baywatch in Verbindung bringt.

Neue Baywatch-Serie bringt Originalstar zurück: Erinnert ihr euch an Cody?

Wie Variety meldet, handelt es sich beim Bawatch-Wiederholungstäter um Schauspieler David Chokachi, der ab Staffel 6 der Originalserie als Cody Madison in Zeitlupe über den Strand von Malibu joggte. Mittlerweile betreibt er laut Charakterbeschreibung ein Bar-und-Grill-Restaurant namens The Shoreline, das seine Kolleg:innen frequentieren. Gelegentlich schlupft Cody aber auch noch in die rote Badehose, wenn es jemanden zu retten gilt.

In den Post-Baywatch-Jahren war Chokachi als Detective in der Fantasy-Crime-Serie Witchblade – Die Waffe der Götter vertreten. Darüber hinaus spielte er in mehreren TV-Filmen mit und übernahm diverse Nebenrollen. Im Großen und Ganzen war es aber still geworden um den US-Schauspieler.

Im neuen Baywatch wird er neben Stephen Amell (Arrow) zu sehen sein, der Hobie Buchanon spielt, den umbesetzten Sohn von David Hasselhoffs Hauptcharakter von damals. Ob weitere Stars sich in Cameo-Auftritten blicken lassen, wie Hasselhoff und Anderson im Kinofilm Baywatch von 2017, wird sich zeigen müssen.

Wann kommt das neue Baywatch heraus?

Eigentlich ist beziehungsweise war der Baywatch-Serienstart für die 2026/27-Season im US-Fernsehen eingeplant. Ob man das noch einhalten kann, wird spannend, denn die Dreharbeiten der zwölf neuen Folgen beginnen erst im Frühling dieses Jahres in Los Angeles.