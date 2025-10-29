Eine der größten Kultserien der letzten 25 Jahre kehrt Anfang 2026 zurück

Nach über 15 Jahren Sendepause kehrt die Serie Scrubs nächstes Jahr auf die Bildschirme zurück. Dann gibt es ein Wiedersehen mit J.D., Turk und Elliot, die längst keine Anfänger mehr sind.

Die Krankenhaus-Comedy Scrubs - Die Anfänger war eine der größten Serien der 2000er und ist immer noch äußerst beliebt. Über 1000 Moviepilot-Mitglieder haben sie als Lieblingsserie genannt und insgesamt steht das Format bei uns sogar auf Platz 5 der besten Sitcoms aller Zeiten. 25 Jahre nach dem damaligen Serienstart startet kommendes Jahr das mit Spannung erwartete Revival mit einer brandneuen Staffel.

Mittlerweile wissen wir dank des ABC-Sendeplans von Deadline auch, wann genau J.D. (Zach Braff), Turk (Donald Faison) und Elliot (Sarah Chalke) im Scrubs-Reboot zur nächsten Seriensprechstunde laden.

Kultserien-Rückkehr: Die Scrubs-Neuauflage läuft im Februar 2026 im US-Fernsehen an

Seit 2010 ist Scrubs schon nicht mehr auf den TV-Bildschirmen vertreten. Am 25. Februar 2026 ändert sich das, wenn der US-Sender ABC seinem Publikum das Revival mit einer Doppelepisode verschreibt. Hierzulande ist eine Veröffentlichung über Disney+* wahrscheinlich, wo auch schon die ersten neun Staffeln der Originalserie vorliegen. Ein erstes Bild vom wiedervereinten Cast (inklusive Serienschöpfer Bill Lawrence) teilte Hauptdarsteller Braff jüngst auf Instagram:

Ebenfalls zu sehen sind Judy Reyes as Carla und John C. McGinley als Kittelgriesgram Dr. Cox, die ebenfalls Teil der neuen Folgen sein werden.

Hinter den Kulissen gab es übrigens kurzfristig noch eine Änderung: Wie der Hollywood Reporter berichtet, habe es kreative Differenzen mit Showrunner Tim Hobert (The Middle) gegeben, so dass jetzt Aseem Batra (The Cleveland Show) den Posten übernimmt. Hobert bleibt allerdings als Executive Producer an Bord.



Das sind die neuen "Anfänger" in Scrubs

Im Sacred Heart Hospital wird seit Beginn der Originalserie Nachwuchs ausgebildet. So ruht sich auch die Scrubs-Neuauflage nicht auf altbekannten Fanlieblingen aus, sondern bringt einen ganzen Schwung junger Azubi-Ärztinnen und -Ärzte unter. Zu diesen gehören Ava Bunn als Serena, Jacob Dudman als Asher, David Gridley als Blake, Layla Mohammadi als Amara und Amanda Morrow als Dashana. Ähnliches versuchte man (erfolglos) mit der verhassten 9. Staffel der Originalserie, mit der man damals noch auf Krampf bemüht war, die Serie am Leben zu erhalten.

Für das Reboot aka Staffel 10 wurden auch SNL-Comedian Vanessa Bayer als Wellness-Expertin Sibby und Joel Kim Booster als Dr. Eric Park gecastet.

Aber keine Sorge: Die Freundschaft von J.D. und Turk soll nach wie vor das Herzstück der Serie bleiben. Wie könnte es auch anders sein? Schließlich quasselten sich deren Darsteller in den letzten Jahren durch ihren gemeinsamen Scrubs-Podcast Fake Doctors, Real Friends und zelebrieren auch im realen Leben ihre "guy love".

