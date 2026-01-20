Eine der größten Kultserien geht nach 16 Jahren weiter – alles, was ihr über das Scrubs-Revival wissen müsst

Das langersehnte Wiedersehen mit J.D., Turk und Elliot aus der Kultserie Scrubs gibt es ab Februar dank der brandneuen Revival-Staffel der beliebten Krankenhaus-Comedy zu sehen.

Mit Scrubs startet in wenigen Wochen das Revival der gleichnamigen Kultserie aus den 2000er-Jahren. Damals waren Tagträumer J.D. (Zach Braff), sein bester Freund Turk (Donald Faison) und sein On-and-Off-Schwarm Elliot (Sarah Chalke) noch "Die Anfänger" im Sacred Heart Hospital. Heute sind sie, 16 Jahre nach der letzten Episode, gestandene Profis im medizinischen Bereich – und ihre Geschichte geht weiter.

Allerdings gibt es aus hiesiger Sicht noch eine kleine Nebenwirkung: Während die 10. Staffel von Scrubs am 25. Februar 2026 beim US-Sender ABC eingeliefert wird, haben die neuen Folgen noch keinen offiziellen, deutschen Starttermin. Ausgiebig informieren wollen wir euch trotzdem schon mal.

Die neue Scrubs-Serie bringt die Docs von damals erneut zusammen

Wie die Scrubs-Stars jüngst in einem Esqure -Interview bestätigten, wird man die 9. und vorerst letzte Staffel von damals für das Revival ignorieren. Sie spielte an einer medizinischen Uni und hätte ohnehin eher ein Spin-off sein sollen, das man nun in einem separaten Multiversum ad acta legt. Letzter Stand ist also das rührende Finale von Staffel 8, in dem Dr. Dorian (Braff) sich vorerst aus dem Sacred Heart Hospital verabschiedete, um andernorts als Arzt zu praktizieren.

Mittlerweile ist J.D. als Privatmediziner aktiv und kehrt für eine Patientin in seine alte Ausbildungsstätte zurück, wo Dr. Christopher Turk und Dr. Elliot Reid den Laden nach wie vor am Laufen halten. Turk als Chef der Chirurgie und Elliot als hochrangige Ärztin des Krankenhauses.

J.D.-Darsteller Braff über die zentrale Guy Love-Freundschaft in den neuen Folgen: "Er und Turk sind immer noch beste Freunde, aber aufgrund ihrer unterschiedlichen Lebensumstände und Termine sehen sie sich einfach nicht mehr so ​​oft. Dieser Verlust, diese Verschlechterung der Freundschaft, hat beiden wehgetan. Turk hat eine große Familie, aber keiner von ihnen hat wirklich die Gemeinschaft oder die Freundschaft, die sie in der Originalserie hatten. Und sie sehnen sich sehr danach."

Darüber hinaus sind auch Stinkstiefel Dr. Cox (John C. McGinley), Schwester Carla (Judy Reyes), der Todd (Robert Maschio) und Dr. Hooch (Phill Lewis) von früher wieder mit dabei. Allerdings hadert J.D.s ehemaliger Mentor Dr. Cox damit, dass seine martialischen Lehrmethoden von früher heute nicht mehr ohne Weiteres durchgehen. Auf den einen oder anderen beherzten Rant darf man sich trotzdem einstellen.

Neue Scrubs-Charaktere füllen den Cast der kontinuierenden Kultserie auf

Jüngere Nachwuchs-Docs und Mitarbeitende des Krankenhauses kamen und gingen im Laufe der damaligen Staffeln. Das ist auch im Scrubs-Revival nicht anders. Die medizinischen Noobs sind der etwas ältere, umschulende Blake (David Gridley), der vom US-Gesundheitssystem schockierte Engländer Asher (Jacob Dudman) und Tosh (Ava Bunn), die ihre Laufbahn als Influencerin dokumentiert. Die chirurgischen Anfängerinnen sind Amara (Layla Mohammadi), die bisher sehr behütet aufgewachsen ist, und ihr selbstbewusstes Gegenstück Dashana (Amanda Morrow), die an einen jungen Turk erinnert.

Darüber hinaus sind da noch Leute wie Krankenhausmanagerin Sibby Wilson (Vanessa Bayer) und Oberarzt Dr. Eric Park (Joel Kim Booster). Ob der ehemalige Sacred Heart-Boss Dr. Kelso (Ken Jenkins) oder der legendäre Hausmeister (Neil Flynn) im späteren Verlauf der Staffel (oder ggfs. Season 2) auftauchen werden, ist noch nicht ganz raus.

Showrunnerin des Scrubs-Wiedersehens ist Aseem Batra (I Feel Bad), der Originalserienschöpfer Bill Lawrence ist aber als Executive Producer mit an Bord.

Wann und wo kann mit der Scrubs-Rückkehr in Deutschland gerechnet werden?

Bis dato wurde weder eine hiesige Sendeheimat, noch ein deutscher Starttermin für die 10. Scrubs-Staffel offenbart. Die bisherigen Seasons streamen allesamt bei Disney+, wo die neuen Folgen womöglich im Laufe des Jahres erscheinen könnten. Bestätigt wurde dies aber noch nicht.