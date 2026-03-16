Eine der größten Kultserien kehrt in 7 Tagen zurück: Scrubs-Revival bringt J.D., Elliot & Turk wieder zusammen

In genau einer Woche gibt es das langerwartete Wiedersehen mit J.D., Turk und Elliot aus Scrubs endlich auch in Deutschland. Dann kommt Revival aka Staffel 10 zu Disney+.

"I'm no Superman!", ertönt ab kommender Woche wieder aus den TV-Lautsprechern. Die kultige Krankenhauskomödie Scrubs - Die Anfänger wird dann mit der brandneuen Revival-Season Scrubs fortgeführt. Im US-Fernsehen läuft die Neuauflage schon seit ein paar Wochen, in Deutschland geht es am kommenden Mittwoch, den 25. März auf Disney+ los.

Das erwartet euch im Scrubs-Revival

Dr. John "J.D." Dorian (Zach Braff) ist in den Jahren seit der Originalserie zum Concierge-Arzt für Besserverdiener geworden. Als einer seiner Patienten jedoch ins Sacred Heart Hospital eingeliefert wird, verschlägt es auch den Tagträumer wieder in seine alte Ausbildungs- und Wirkungsstätte.

Dort ist sein bester Freund Dr. Turk (Donald Faison) mittlerweile der ausgebrannte Chef der Chirurgie, während dessen Frau Carla (Judy Reyes) nach wie vor als Krankenschwester tätig ist. J.D.s ehemaliger Mentor Dr. Cox (John C. McGinley) ist Krankenhauschefarzt, wird aber mittlerweile von Sibby Wilson (Vanessa Bayer) aus der Personalabteilung in die Schranken gewiesen, sobald er die Nachwuchsmediziner:innen malträtiert.

Aus dem kurzen Besuch im Sacred Heart wird schnell viel mehr, als Dr. Cox seinem ehemaligen Schützling und Kollegen ein überraschend aufrichtiges Angebot macht. Das gestaltet die Situation aber nicht sehr einfach für J.D., denn mit Dr. Elliot Reid (Sarah Chalke) ist die Situation mal wieder kompliziert und im ambitionierten Dr. Park (Joel Kim Booster) findet der sensible Appletini-Fan schnell einen neuen Erzfeind.

Was ihr vorher noch über Scrubs Staffel 10 wissen müsst

Die Originalserie Scrub fand mit dem Staffel 8-Finale, in dem J.D. das Sacred Heart Hospital verließ und sich eine Zukunft ausmalte, eigentlich den perfekten Abschluss. Dann setzte man die Serie aber doch noch mit einer 9. Season fort, die in einem neuerrichteten Ausbildungskrankenhaus spielte.

Für die aktuelle Staffel ignoriert man dieses relativ verhasste Zusatzkapitel komplett. So ist das Revival eigentlich die richtige Staffel 9, die im Originalkrankenhaus von damals spielt und die Handlung nach J.D.s damaligem Abschied nach 17 Jahren wieder aufnimmt.

Hier noch der deutsche Trailer zum Scrubs-Revival:

Scrubs Revival - S01 Trailer (Deutsch) HD

Vom Humor her hat sich wenig geändert, was gleichzeitig ein Pro und Contra ist, wie die ersten insgesamt positiven Kritiken attestieren. Das wird auch daran liegen, dass auch hinter den Kulissen vieles beim Alten geblieben ist. Unter anderem zeichnet Serienschöpfer Bill Lawrence nach wie vor als Produzent verantwortlich, während die frühere Koproduzentin Aseem Batra mittlerweile als Showrunnerin fungiert.

Gefasst machen müsst ihr euch allerdings auf eine relativ kurze Season. Während die Staffeln damals meist eine klassische TV-Länge von bis zu 25 Episoden hatten, kommt das erste Kapitel des Scrubs-Revivals gerade mal auf neun Folgen.