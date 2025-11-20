Eine der größten Schauspiellegenden kehrt heute nach 8 Jahren zurück: Sein neuer Film quält mit Geheimnissen, die alles zu zerstören drohen

Eigentlich hatte sich Schauspiellegende Daniel Day-Lewis vor acht Jahren zur Ruhe gesetzt. Für den Film seines Sohnes, der heute im Kino startet, stand er dann erneut mit Sean Bean vor der Kamera.

Der dreifache Oscarpreisträger Daniel Day-Lewis (There Will Be Blood, Lincoln) meinte neulich, er bereue es mittlerweile, jemals seinen Ruhestand verkündet zu haben. Denn ab dem 27. November 2025 ist er nach acht Jahren Filmpause mit einem neuen Projekt im Kino vertreten. Dabei handelt es sich um das Familiendrama Anemone.

Hollywood-Legende Daniel Day-Lewis kehrt für Familienprojekt Anemone aus dem Ruhestand zurück

Dass Day-Lewis sich dazu bewegen ließ, doch noch mal aus dem Ruhestand zurückzukehren, könnte damit zu tun haben, dass Anemone das Regiedebüt seines Sohnes Ronan Day-Lewis ist. Dessen Film handelt vom Kriegsveteran Jem Stoker (Game of Thrones-Star Sean Bean), der seine Frau Nessa (Samantha Morton) und seinen Sohn Brian (Samuel Bottomley) zurücklässt, um sich in den Wald aufzumachen.

In der abgeschiedenen Wildnis trifft Jem auf seinen zurückgezogen lebenden Bruder Ray (Day-Lewis Senior), mit dem ihn eine mysteriöse Vergangenheit verbindet. Auch er diente als Soldat und hatte eine traumatische Erfahrung im Nordirlandkonflikt, bei der ein Zivilist zu Schaden kam. Kommt es jetzt zur großen Aussprache oder droht ein Geheimnis, alles kaputtzumachen?

Hier der deutsche Trailer zu Anemone:

Anemone - Trailer (Deutsch) HD

Daniel Day-Lewis, der dreifach Oscar-prämierte Method Actor

Daniel Day-Lewis war bekannt dafür, sich als sogenannter Method Actor bereits lange vor dem Dreh in die Charakterstudie zu begeben und während der Arbeit am Film in der Rolle zu bleiben. Belohnt wurde dieser Performance-Aufwand dreimal mit einem Oscar: für Mein linker Fuß, There Will Be Blood und Lincoln. Nach dem Film Der seidene Faden (2017) von Paul Thomas Anderson zog Day-Lewis sich dann vorerst aus dem Geschäft zurück.

Ob die Schauspiellegende jetzt wieder komplett im Schauspielsattel sitzt und auch noch in weiteren Filmen zu sehen sein wird, ist noch nicht ganz raus. Zuletzt sagte er jedenfalls: "Eigentlich hatte ich nie den Plan, mich zur Ruhe zu setzen. Aber mittlerweile wirft man mir das bereits zum zweiten Mal vor. [...] Ich wollte nur für eine Weile an etwas anderem arbeiten."

Anemone läuft ab jetzt in den deutschen Kinos.